Масалитин — о Заболотном в ЦСКА: «Здесь даже Мбаппе ничего не покажет»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Сочи» в московский клуб.

Что касается Заболотного в ЦСКА , то сюда хоть Мбаппе купите — он ничего не покажет. Если только за счёт индивидуального мастерства. ЦСКА играет сейчас без нападающих, только за счёт средней линии. Нападающие не могут себя проявить. Рондон — только за счёт своих умений.