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Масалитин — о Заболотном в ЦСКА: «Здесь даже Мбаппе ничего не покажет»

08 мая 2021, 19:02

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Сочи» Антона Заболотного в московский клуб.

Что касается Заболотного в ЦСКА, то сюда хоть Мбаппе купите — он ничего не покажет. Если только за счёт индивидуального мастерства. ЦСКА играет сейчас без нападающих, только за счёт средней линии. Нападающие не могут себя проявить. Рондон — только за счёт своих умений.

Антон — добротный нападающий для нашего чемпионата. Он сумел раскрыться, сделать имя, попасть в сборную. Хорошо, что стали возвращать воспитанников обратно, потому что много игроков из системы ЦСКА играют на видных ролях, а в клуб не возвращаются. Может, начнётся тенденция, кто-то ещё подтянется. Ещё и свои воспитанники есть. Например, Яковлев, он много забивает за молодёжку. Какие-то изменения должны произойти.

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Project Pandora
Project Pandora ответ Ironigor (раскрыть)
09 мая в 02:55
Пожелать всем добра/здоровья, это фича новая? Соревнование среди лояльных сайту?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 19:22
Вот с Валерой я согласен.
Дима Логинов
Дима Логинов
08 мая в 19:19
Заболотному нужен просто идеальный партнёр в пару.

Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
08 мая в 19:19
    Ironigor
    Ironigor
    08 мая в 19:03, ред.
    А Мбаппе и так ничего не показывает. А изменения точно нужны и будут обязательно. А иначе нам удачи не видать !!! Всем Добра !!!
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