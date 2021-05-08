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Соболев: «Надеюсь, теперь Кокорин наконец заиграет в „Фиорентине“»

08 мая 2021, 17:17

Нападающий «Спартака» Александр Соболев надеется, что форвард Александр Кокорин сможет проявить себя в «Фиорентине».

С Кокориным общаемся. Саша восстановился от травмы, начал заниматься в общей группе. Надеюсь, теперь наконец заиграет. Конечно, он переживает из-за сложившейся ситуации. Когда приходил в «Спартак» в качестве звезды, от него ждали много голов. Но как только появился в команде, получил травму, потом вышел не в лучшей форме, дальше снова повреждения… Уехал в Италию — опять получал травмы одну за другой. Просто не везёт. Желаю, чтобы у него в «Фиорентине» всё-таки получилось. Он хотел поиграть в Европе, и я очень обрадовался за него, когда переход случился.

Играем ли ещё в Counter-Strike? Нет, он не взял с собой компьютер.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
08 мая в 20:09
Какой Counter-Strike?
Пусть тренеруется и учит итальянский, хотя...
Хотя Европа - это не по Сеньке шапка, скоро
домой приедет в "Сочи" пузо греть, если возьмут...
Карма у Кокорина хреновая - ни себе, ни людям
makkie
makkie
08 мая в 18:05
С отъездом Кокорина в Италию Соболев сразу преобразился и начал забивать.
Видать, Кокорин действительно плохо влияет на многих... Сочи вон за ЛЧ теперь борется и одной ногой в Европе.
Boricku
Boricku
08 мая в 17:29
Сашу Соболева в Феорентину !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 17:19
Этот колхозник позволил себе говорить о самом Кокорине.
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