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Малком: «Ничья с „Уфой“ — нормальный результат»

08 мая 2021, 17:08
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал ничью своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Думаю, мы провели очень хорошую игру — и первый тайм, и, особенно, второй, когда наша концентрация была выше. Но нам было известно, что матч будет очень сложным, поэтому ничья — нормальный результат.

Не хотел ли я сам исполнить пенальти? Нет, Азмун всегда исполняет эти удары, я ему полностью доверяю. Он забивает много мячей, приносит огромную пользу команде, а то, что не все его удары становятся голевыми — повторюсь, это совершенно нормально. Любой может не реализовать одиннадцатиметровый, ведь все мы — люди и все мы допускаем промахи. Так что, выше голову и вперед!

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 17:19
Ничего хорошего нет...
1_DEIVID
1_DEIVID
08 мая в 17:18
Кто бы сомневался. Ещё и 6 очков на следующий сезон заработали, если Уфа останется в РПЛ.
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