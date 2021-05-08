Малком: «Ничья с „Уфой“ — нормальный результат»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал ничью своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Думаю, мы провели очень хорошую игру — и первый тайм, и, особенно, второй, когда наша концентрация была выше. Но нам было известно, что матч будет очень сложным, поэтому ничья — нормальный результат.

Не хотел ли я сам исполнить пенальти? Нет, Азмун всегда исполняет эти удары, я ему полностью доверяю. Он забивает много мячей, приносит огромную пользу команде, а то, что не все его удары становятся голевыми — повторюсь, это совершенно нормально. Любой может не реализовать одиннадцатиметровый, ведь все мы — люди и все мы допускаем промахи. Так что, выше голову и вперед!