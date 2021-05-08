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Газизов: «Могли сыграть на победу против „Зенита“»

08 мая 2021, 17:25
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Хотелось, конечно, большего. Но «Зенит» приехал основным составом. Все, кроме Дзюбы, вышли, были заряженные. Это безоговорочный чемпион последних трёх лет. Было сложно, мы пытались. Беленов — красавец, вытащил пенальти. Ребята — молодцы, все выкладывались. Были моменты, могли сыграть на победу, но очко заслужили желанием и самоотдачей. Ничья с чемпионом дорогого стоит. Не рассчитывал, что «Зенит» выпустит резерв. Хорошо знаю Богданыча, он максималист в жизни и спорте.

Чемпионский коридор? Не хотели быть первыми. Мы в таком положении, когда сконцентрированы на себе. Если бы мы к этому туру уже решили все свои вопросы, то сделали бы. А сейчас у нас есть задачи.

Впереди решающий матч, всё зависит от нас самих. Это радует, так приятнее. Ждём всех болельщиков на самую важную игру года. Сегодня хочу их поблагодарить за сегодняшний матч, девять тысяч пришло. Они помогли нам добиться результата сегодня.

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Все комментарии
mor57
mor57
08 мая в 19:29
шам а ведь Зенит мог и наказать за твою беспечность с перчаткой....подумай!
sv_1969
sv_1969
08 мая в 17:47
О чем он говорит!Если бы они были заряженные то не получили и очка!А так Зенит отбегал на совесть но не на победу!
Что-то несет его после Спартака последнее время))
Zenit_84
Zenit_84
08 мая в 17:38
Могли и проиграть
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