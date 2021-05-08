ГлавнаяНовости

Зидан о поведении Азара после игры с «Челси»: «Он извинился. Это в прошлом»

08 мая 2021, 15:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о поведении полузащитника команды Эдена Азара после вылета из Лиги чемпионов от «Челси».

Азар уже извинился за произошедшее. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он футболист «Реала» и будет выступать за «Реал».

У меня был с ним разговор. Он обсудил произошедшее со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом.

Напомним, что бельгийский вингер, выступавший за «синих» с 2012 по 2019 год, после поражения «Реала» общался с игроками соперника Куртом Зума и Эдуаром Менди. Камеры запечатлели, что Эден смеялся и обнимался с игроками «Челси».

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
08 мая в 19:02
Щас пойду ограблю ближайший ювелирный магазин, если что попрошу прощения 🤔
Elliada
Elliada
08 мая в 18:16
Не нужно было извиняться. Челси не пустое для него место. Набросились на него как шакалы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 16:40
Да проехали уже!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Naim Nabiev 1 (раскрыть)
08 мая в 16:31, ред.
Попробовать впихнуть его в сделку по Мбаппе. ПСЖ сможет и зарплату высокую предложить. Ла Лига ему не подходит походу.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
08 мая в 15:54
продать срочно с скидкой
95-shishani-95
95-shishani-95
08 мая в 15:53
Раздули из этого панику
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100