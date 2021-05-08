Зидан о поведении Азара после игры с «Челси»: «Он извинился. Это в прошлом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о поведении полузащитника команды Эдена Азара после вылета из Лиги чемпионов от «Челси».
Азар уже извинился за произошедшее. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он футболист «Реала» и будет выступать за «Реал».
У меня был с ним разговор. Он обсудил произошедшее со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом.
Напомним, что бельгийский вингер, выступавший за «синих» с 2012 по 2019 год, после поражения «Реала» общался с игроками соперника Куртом Зума и Эдуаром Менди. Камеры запечатлели, что Эден смеялся и обнимался с игроками «Челси».