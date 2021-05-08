Зидан о поведении Азара после игры с «Челси»: «Он извинился. Это в прошлом»

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о поведении полузащитника команды после вылета из Лиги чемпионов от «Челси».

Азар уже извинился за произошедшее. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он футболист «Реала» и будет выступать за «Реал».

У меня был с ним разговор. Он обсудил произошедшее со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом.