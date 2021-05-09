Гасперини: «Со мной никто не контактировал из „Тоттенхэма“»

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09 мая 2021, 18:37

Главный тренер «Аталанты» отреагировал на слухи о том, что в следующем сезоне он может возглавить «Тоттенхэм».

У меня не было переговоров или контактов с представителями «Тоттенхэма». У меня контракт с «Аталантой», и я очень счастлив здесь.

Напомним, что до конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Тоттенхэма» будет Райан Мэйсон.