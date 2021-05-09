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Гасперини: «Со мной никто не контактировал из „Тоттенхэма“»

09 мая 2021, 18:37

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на слухи о том, что в следующем сезоне он может возглавить «Тоттенхэм».

У меня не было переговоров или контактов с представителями «Тоттенхэма». У меня контракт с «Аталантой», и я очень счастлив здесь.

Напомним, что до конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Тоттенхэма» будет Райан Мэйсон.

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dzvinka
dzvinka
09 мая в 21:11
уходить к леви было бы огромной ошибкой.
Гасперини пишет историю Аталанты, ему надо оставаться там, и потом у стадиона будет памятник а сам стадион назван в его честь. Состав добротный, все в клубе делается для него - пару лет спокойно может выдавать сильные сезоны, и вполне взять Сериал, и чет в Европе возможно, ЛЕ к примеру.
ДАША Д
ДАША Д
09 мая в 19:30
А оно ему надо?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 мая в 18:46
🤣🤣🤣🤣всё неймётся!🤣🤣🤣
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