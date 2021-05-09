Гасперини: «Со мной никто не контактировал из „Тоттенхэма“»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на слухи о том, что в следующем сезоне он может возглавить «Тоттенхэм».
У меня не было переговоров или контактов с представителями «Тоттенхэма». У меня контракт с «Аталантой», и я очень счастлив здесь.
Напомним, что до конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Тоттенхэма» будет Райан Мэйсон.
Гасперини пишет историю Аталанты, ему надо оставаться там, и потом у стадиона будет памятник а сам стадион назван в его честь. Состав добротный, все в клубе делается для него - пару лет спокойно может выдавать сильные сезоны, и вполне взять Сериал, и чет в Европе возможно, ЛЕ к примеру.
Гасперини пишет историю Аталанты, ему надо оставаться там, и потом у стадиона будет памятник а сам стадион назван в его честь. Состав добротный, все в клубе делается для него - пару лет спокойно может выдавать сильные сезоны, и вполне взять Сериал, и чет в Европе возможно, ЛЕ к примеру.