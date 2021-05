Гринвуд побил достижение Руни за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился забитым голом в матче 35-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1).

Этот мяч стал для форварда 16-м за «красных дьяволов» в рамках чемпионата Англии. Таким образом, Гринвуд побил достижение легендарного нападающего «Манчестер Юнайтед» (15 мячей) по количеству забитых голов в АПЛ до 20 лет.

🔴 @masongreenwood — 1️⃣6️⃣

🔴 @WayneRooney — 1️⃣5️⃣



Mason Greenwood overtakes Wayne Rooney as the top scoring teenager for @ManUtd in the #PL pic.twitter.com/LbLJOhPgfQ