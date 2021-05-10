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Головин: «Переболел коронавирусом бессимптомно»

10 мая 2021, 00:31
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Реймсом» (1:0) в матче 36-го тура Лиги 1, а также рассказал о своём самочувствии после выздоровления от коронавируса.

Самое главное, что выиграли и набрали три очка. Естественно, при выходе на замену основной задачей было удержать победный счёт. Рад, что это удалось.

Самочувствие после болезни? Всё отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовиться к следующей игре.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
10 мая в 06:40
Теперь удачного востановления.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 06:39
Главное выздоровел.
swed27
swed27
10 мая в 03:29
Удачи Саше и монегаскам
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 мая в 00:37
Саньку здоровья и процветания!
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