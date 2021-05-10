Головин: «Переболел коронавирусом бессимптомно»

Полузащитник «Монако» прокомментировал победу над «Реймсом» (1:0) в матче 36-го тура Лиги 1, а также рассказал о своём самочувствии после выздоровления от коронавируса.

Самое главное, что выиграли и набрали три очка. Естественно, при выходе на замену основной задачей было удержать победный счёт. Рад, что это удалось.

Самочувствие после болезни? Всё отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовиться к следующей игре.