Божин: «Хотим привезти Кубок в Самару»

Защитник «Крыльев Советов» порассуждал о предстоящем матче Кубка России с «Локомотивом».

Победа в ФНЛ ? Мы шли к этому, это была основная задача на сезон. Сейчас, конечно, все счастливы, все рады, что такой результат получился. Конечно, спасибо всем, кто нас поддерживал на протяжении всего сезона. Надеюсь, оправдали их доверие и поддержку. Но впереди самый главный матч сезона.

Мы хотим привезти Кубок в Самару, сделаем максимум для этого. Сейчас эмоции больше бережем на финал, чтобы не расплескать.