ГлавнаяНовости

Божин: «Хотим привезти Кубок в Самару»

10 мая 2021, 09:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин порассуждал о предстоящем матче Кубка России с «Локомотивом».

Победа в ФНЛ? Мы шли к этому, это была основная задача на сезон. Сейчас, конечно, все счастливы, все рады, что такой результат получился. Конечно, спасибо всем, кто нас поддерживал на протяжении всего сезона. Надеюсь, оправдали их доверие и поддержку. Но впереди самый главный матч сезона.

Мы хотим привезти Кубок в Самару, сделаем максимум для этого. Сейчас эмоции больше бережем на финал, чтобы не расплескать.

Все новости
Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»
Сегодня, 01:37 Комментарии1
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
10 мая в 12:08
Похвальное желание.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
10 мая в 11:38, ред.
ХЗ Локомотив так-то кубковая команда, но хотя у них кубков полные карманы, а у Самары нет. К тому же Локомотив еще после оплеухи от Зенита не отошел, а КС наоборот на кураже, так шансы более менее равные.
Gahi
Gahi
10 мая в 10:49, ред.
Крылья Советов пишут свою новую историю, пройдя через ФНЛ став победителем лучшей лиги команда завоевала права играть и в финале Кубка России. Это будет для команды четвёртый финал два раза команда билась за Кубок СССР в 1953, и 1964 году и оба раза играли с Динамо в 1953 из Москвы, а 1964 из Киева игра была упорной, а счёт минимальный 1-0. В 2004 году команда вышла в финал Кубка России где также в упорной игре со счётом 1-0 уступила команде Терек. Но самое интересное это то что в своём первом выходе в финал 1953 году Крылья Советов в полуфинале  обыграли именно Локомотив со счётом 2-0. И вот четвёртый выход в истории команды Крылья Советов в финал Кубка где ей предстоит игра с Локомотивом, матч должен стать особенным для клуба  в достижении долгожданного трофея 🏆. Удачи  
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 мая в 10:43
А мы как хотим, давайте это трудно, но не невозможно. А по поводу готовности к еврокубкам - все в России к ним никто не готов.
ДАША Д
ДАША Д
10 мая в 09:34
Скорее всего Локомотив не позволит взять Самаре Кубок.
1bear
1bear
10 мая в 09:34
ну,не знаю,вряд ли КС сейчас готов к еврокубкам,пусть лучше Рубин и Сочи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100