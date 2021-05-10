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Гацкан сообщил об уходе из «Крыльев Советов»

10 мая 2021, 09:16

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан заявил, что покидает самарский клуб.

Я говорил перед сезоном, что пришел, чтобы вернуть команду в Премьер-Лигу. Я это сделал и с легкой душой могу уйти, но всегда Самара будет в моем сердце. Ушел красиво, вывел команду в Премьер-Лигу.

Напомним, что Гацкан присоединился к «Крыльям» в 2019 году.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Gahi (раскрыть)
10 мая в 20:34
У него семья и бизнес в Ростове.
Gahi
Gahi ответ stanichnik (раскрыть)
10 мая в 17:46
Приветствую Вас уважаемый Stanichnik, ну если Гацкан решит еще годик, поиграть в Ростове, то его одно присутствие на поле уже положительно скажется на команде. Да и вообще хотелось увидеть тот Ростов, который был в шаге от чемпионства и составил достойную борьбу до последнего тура за трофей. Удачи 
stanichnik
stanichnik ответ Gahi (раскрыть)
10 мая в 13:13, ред.
Доброго Здоровья, Gahi!
Он в Ростов возвращается, если контракт не предложат, то скорее всего бутсы на гвоздь.
berda2003
berda2003
10 мая в 09:57
даже старик хотабыч был скромнее... чтобы ты один сделал - балаболка.
Gahi
Gahi
10 мая в 09:34
Сделал дело гуляй смело. Молодец Гацкан мужик сказал мужик сделал, тем более мужик Ростовский. Удачи
STVA 1
STVA 1
10 мая в 09:20
Кто то уходит.. А кто-то придёт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 мая в 09:18
Спасибо за все и досвидания! Возрастной игрок,но далеко не бесполезный.
drug01
drug01
10 мая в 09:18
Значит время пришло
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