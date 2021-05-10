Гацкан сообщил об уходе из «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан заявил, что покидает самарский клуб.
Я говорил перед сезоном, что пришел, чтобы вернуть команду в Премьер-Лигу. Я это сделал и с легкой душой могу уйти, но всегда Самара будет в моем сердце. Ушел красиво, вывел команду в Премьер-Лигу.
Напомним, что Гацкан присоединился к «Крыльям» в 2019 году.
Он в Ростов возвращается, если контракт не предложат, то скорее всего бутсы на гвоздь.
Он в Ростов возвращается, если контракт не предложат, то скорее всего бутсы на гвоздь.