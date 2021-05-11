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Уткин: «Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает»

11 мая 2021, 17:14

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал отсутствие в расширенном списке сборной России на Евро-2020 форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании. Другого-то не предусмотрено.

Бакаева люди Черчесова и продают. Простая игра – человек не в сборной, цена ниже. Агузаров сделку закроет. Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил.

Ставка: эта сборная проиграет Дании.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
11 мая в 21:45
Эх Вася, Вася......
Завязывай уже на люди в критические дни выходить!!! :)))
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
11 мая в 20:01
просто человек,
просто человек,
просто человек,
человек - ... (Василий Уткин)
311
311
11 мая в 18:40
Смолов чем лучше то?)
mor57
mor57
11 мая в 17:58
из за смолова проиграли хорватам.....
сбитый летчик ....и давно...
mor57
mor57 ответ shlomo (раскрыть)
11 мая в 17:57
5 серебряников ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 мая в 17:55
О-о-о, новое слово - "придзюбливать". Наверное обозначает - подтапливать конкурентов, способных оспорить сомнительное звание "лучшего нападающего страны". Хотя, так и не понял до конца кто к кому ревнует)))) А если с Данией хотя бы очко наберут, наверное - успех, хотя надежды пока маловато.
stavr74
stavr74
11 мая в 17:54
красавец
в десяточку
oFANATo
oFANATo
11 мая в 17:47, ред.
Не ревнует Дэтпул, а боится.
shlomo
shlomo
11 мая в 17:45
Ну свои пять копеек Вася внес
Ironigor
Ironigor
11 мая в 17:32
Утятина обычный провокатор .
beefs
beefs
11 мая в 17:29
осталось немного скоро увидим чего стоит наша сборная...
ДСА
ДСА
11 мая в 17:14
Тут есть доля правды.
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