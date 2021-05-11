Лебедев: «Для меня было удивлением попадание Заболотного в сборную»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением о расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Гильерме потерял место в сборной после 0:5 от Сербии. Но потом была прекрасная серия в чемпионате России до матча в Санкт-Петербурге. Сейчас он является лидером чемпионата по количеству сухих матчей. Но Черчесов сам был вратарем, на данный момент он не видит в Гильерме уверенности. Вратарь должен играть не от серии к серии, а постоянно быть начеку. Нынешний вратарь Гильерме не вселяет такой уверенности. Та же ситуация и со Смоловым. Серия из одиннадцати матчей не говорит о том, что человек должен попасть в сборную. Игрок должен постоянно играть на высоком уровне. Где гарантия, что подъем у Смолова сохранится в июне? Он в последнем матче с «Динамо» вышел только на замену.

Для меня было удивлением попадание Заболотного в сборную. Он точно ничем особо не блистал. С его физическими данными достаточно просто подставлять голову. Так же и Дзюба, и Соболев. Три наших гиганта будут подставлять голову на чемпионате Европы.