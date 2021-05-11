ГлавнаяНовости

Лебедев: «Для меня было удивлением попадание Заболотного в сборную»

11 мая 2021, 16:15

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением о расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Гильерме потерял место в сборной после 0:5 от Сербии. Но потом была прекрасная серия в чемпионате России до матча в Санкт-Петербурге. Сейчас он является лидером чемпионата по количеству сухих матчей. Но Черчесов сам был вратарем, на данный момент он не видит в Гильерме уверенности. Вратарь должен играть не от серии к серии, а постоянно быть начеку. Нынешний вратарь Гильерме не вселяет такой уверенности. Та же ситуация и со Смоловым. Серия из одиннадцати матчей не говорит о том, что человек должен попасть в сборную. Игрок должен постоянно играть на высоком уровне. Где гарантия, что подъем у Смолова сохранится в июне? Он в последнем матче с «Динамо» вышел только на замену.

Для меня было удивлением попадание Заболотного в сборную. Он точно ничем особо не блистал. С его физическими данными достаточно просто подставлять голову. Так же и Дзюба, и Соболев. Три наших гиганта будут подставлять голову на чемпионате Европы.
Все новости
Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»
Сегодня, 01:37 Комментарии1
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
youtomee
youtomee
11 мая в 17:08
это для всех было, есть и будет удивлением
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 мая в 16:26
Они хоть голову подставляют, а депутат Госдумы за царский оклад не несет никакой ответственности за происходящее в стране и в качестве бонуса лоббирует свои интересы и трындит о футболе.
beefs
beefs
11 мая в 16:19
да просто лучше некому подставить...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
11 мая в 16:17
Каждый суслик агроном,каждый депутат -футбольный проффи Большого театра.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100