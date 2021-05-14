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«Локомотив» сделал ЦСКА официальное предложение по Тикнизяну

14 мая 2021, 02:06

«Локомотив» этим летом может подписать полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.

Согласно источнику, «железнодорожники» сделали официальное предложение о покупке 22-летнего хавбека.

Отмечается, что самому Тикнизяну «Локомотив» предлагает более выгодные условия контракта. ЦСКА примет решение по окончании сезона.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ SHMEL (раскрыть)
15 мая в 04:47
Повторюсь!
Да и по политике клуба в последние годы, можно предположить, что в еврокубках ЦСКА окажется не скоро.
Неужели вы не видите, что происходит в ЦСКА? Проблемы очень очевидные, как с составом, так и с селекцией, Гинер вообще ничего не решает (свадебный генерал).
Эти и многие проблемы начались давно, главное из них отсутствие денег. А как только у Гинера забрали клуб за долги, так вообще оголились. Но вы долго и упорно пытаетесь всё спихнуть на тренера (Гончаренко). Убери из состава Акинфеева, Марио, Влашича и команды станет уровня Ахмата или Урала. Гончаренко тянул из этого состава все соки, делал можно сказать невозможное. Можно ещё долго объяснять видимые проблемы ЦСКА, но подытожу коротко: Самая главное проблема это отсутствие денег и непрофессиональный взгляд новых хозяев клуба. Им главное деньги вернуть, ну хоть часть, так что о крупных трансферах можно только мечтать, а сейчас будут продавать и покупать более дешёвых.
SHMEL
SHMEL ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 мая в 21:42
Почему такая уверенность, что ЦСКА не скоро окажется в еврокубках? Мы первый год за очень много лет не попали в них и ещё не пропала теоретическая надежда в этом году в них оказаться, шансов мало, но всё бывает.
isamsn
isamsn
14 мая в 12:00
    CSKA2012
    CSKA2012
    14 мая в 11:10
    ЦСКА ещё не спустился на столько чтобы прямым конкурентам отдавать своих воспитанников.
    cska1948
    cska1948
    14 мая в 10:22
    Почему "источник" не назвал ЦЕНУ вопроса?
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ SHMEL (раскрыть)
    14 мая в 08:41
    Может конечно не последний аргумент, но и далеко не первый!
    ЦСКА скорее всего пролетает с еврокубками на следующий сезон. Да и по политике клуба в последние годы, можно предположить, что в еврокубках ЦСКА окажется не скоро.
    Вот один из первых аргументов почему Тикнизян может покинуть клуб и не важно куда перейдёт, важно, что ему молодому игроку надо расти и быть на виду как у тренера сборной, так и у скаутов из топ-5.
    Ну, а преданность клубу конечно звучит красиво, особенно когда заходит речь об Акинфееве, но легко быть и говорить когда ты в команде, которая борется за чемпионство и постоянно играет в ЛЧ.
    Предположим, что ЦСКА в нулевые был бы середняком чемпионата и о еврокубках можно было только мечтать, то скорее всего Игорь перешёл бы в другой клуб выше классом. Так, что Акинфееву просто повезло и уходить не было смысла. А за что сейчас держаться Наиру в ЦСКА? За преданность клубу?
    Кстати о преданности Тикнизяня. До ЦСКА он 5 лет был в питерском Локомотиве. Так, что можно сказать он с детства мечтал играть в главном Локомотиве страны, а ЦСКА был лишь трамплином в достижении цели. Железнодорожником он стал раньше чем армейцем. Если перейдёт в Локо, то можно сказать, что вот она преданность!
    SHMEL
    SHMEL ответ Байкал-38 (раскрыть)
    14 мая в 08:12
    Не забывай, чью школу он окончил, это тоже не последний аргумент, хотя в последнее время преданность всё чаще уходит на второй план...
    Cremen
    Cremen
    14 мая в 08:05
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      14 мая в 05:40
      Похоже Гурцкая многг запросил за паспорт жамалетдинова и Мухина
      ДСА
      ДСА
      14 мая в 05:38
      Просто переманивают деньгами.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      14 мая в 05:10
      А зачем Тикнизяну нужен ЦСКА?
      Локо в последние годы посолиднее ЦСКА будет, да и перспективы армейцев в ближайшие годы туманны. В еврокубки могут попасть только чудом, так что ответ на твой вопрос прост, с точки зрения здравого смысла, то нужен ему Локо больше чем ЦСКА, а так поглядим.
      Аксинья
      Аксинья ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      14 мая в 05:02
      Затем чтобы через год оказаться в Ростове))
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      14 мая в 04:20
      Зачем Тикнизяну нужен Локо.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      14 мая в 02:28
      ЦСКА сейчас разберут на запчасти
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