«Локомотив» сделал ЦСКА официальное предложение по Тикнизяну

«Локомотив» этим летом может подписать полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
Согласно источнику, «железнодорожники» сделали официальное предложение о покупке 22-летнего хавбека.
Отмечается, что самому Тикнизяну «Локомотив» предлагает более выгодные условия контракта. ЦСКА примет решение по окончании сезона.
Да и по политике клуба в последние годы, можно предположить, что в еврокубках ЦСКА окажется не скоро.
Неужели вы не видите, что происходит в ЦСКА? Проблемы очень очевидные, как с составом, так и с селекцией, Гинер вообще ничего не решает (свадебный генерал).
Эти и многие проблемы начались давно, главное из них отсутствие денег. А как только у Гинера забрали клуб за долги, так вообще оголились. Но вы долго и упорно пытаетесь всё спихнуть на тренера (Гончаренко). Убери из состава Акинфеева, Марио, Влашича и команды станет уровня Ахмата или Урала. Гончаренко тянул из этого состава все соки, делал можно сказать невозможное. Можно ещё долго объяснять видимые проблемы ЦСКА, но подытожу коротко: Самая главное проблема это отсутствие денег и непрофессиональный взгляд новых хозяев клуба. Им главное деньги вернуть, ну хоть часть, так что о крупных трансферах можно только мечтать, а сейчас будут продавать и покупать более дешёвых.
Да и по политике клуба в последние годы, можно предположить, что в еврокубках ЦСКА окажется не скоро.
Неужели вы не видите, что происходит в ЦСКА? Проблемы очень очевидные, как с составом, так и с селекцией, Гинер вообще ничего не решает (свадебный генерал).
Эти и многие проблемы начались давно, главное из них отсутствие денег. А как только у Гинера забрали клуб за долги, так вообще оголились. Но вы долго и упорно пытаетесь всё спихнуть на тренера (Гончаренко). Убери из состава Акинфеева, Марио, Влашича и команды станет уровня Ахмата или Урала. Гончаренко тянул из этого состава все соки, делал можно сказать невозможное. Можно ещё долго объяснять видимые проблемы ЦСКА, но подытожу коротко: Самая главное проблема это отсутствие денег и непрофессиональный взгляд новых хозяев клуба. Им главное деньги вернуть, ну хоть часть, так что о крупных трансферах можно только мечтать, а сейчас будут продавать и покупать более дешёвых.
ЦСКА скорее всего пролетает с еврокубками на следующий сезон. Да и по политике клуба в последние годы, можно предположить, что в еврокубках ЦСКА окажется не скоро.
Вот один из первых аргументов почему Тикнизян может покинуть клуб и не важно куда перейдёт, важно, что ему молодому игроку надо расти и быть на виду как у тренера сборной, так и у скаутов из топ-5.
Ну, а преданность клубу конечно звучит красиво, особенно когда заходит речь об Акинфееве, но легко быть и говорить когда ты в команде, которая борется за чемпионство и постоянно играет в ЛЧ.
Предположим, что ЦСКА в нулевые был бы середняком чемпионата и о еврокубках можно было только мечтать, то скорее всего Игорь перешёл бы в другой клуб выше классом. Так, что Акинфееву просто повезло и уходить не было смысла. А за что сейчас держаться Наиру в ЦСКА? За преданность клубу?
Кстати о преданности Тикнизяня. До ЦСКА он 5 лет был в питерском Локомотиве. Так, что можно сказать он с детства мечтал играть в главном Локомотиве страны, а ЦСКА был лишь трамплином в достижении цели. Железнодорожником он стал раньше чем армейцем. Если перейдёт в Локо, то можно сказать, что вот она преданность!
ЦСКА скорее всего пролетает с еврокубками на следующий сезон. Да и по политике клуба в последние годы, можно предположить, что в еврокубках ЦСКА окажется не скоро.
Вот один из первых аргументов почему Тикнизян может покинуть клуб и не важно куда перейдёт, важно, что ему молодому игроку надо расти и быть на виду как у тренера сборной, так и у скаутов из топ-5.
Ну, а преданность клубу конечно звучит красиво, особенно когда заходит речь об Акинфееве, но легко быть и говорить когда ты в команде, которая борется за чемпионство и постоянно играет в ЛЧ.
Предположим, что ЦСКА в нулевые был бы середняком чемпионата и о еврокубках можно было только мечтать, то скорее всего Игорь перешёл бы в другой клуб выше классом. Так, что Акинфееву просто повезло и уходить не было смысла. А за что сейчас держаться Наиру в ЦСКА? За преданность клубу?
Кстати о преданности Тикнизяня. До ЦСКА он 5 лет был в питерском Локомотиве. Так, что можно сказать он с детства мечтал играть в главном Локомотиве страны, а ЦСКА был лишь трамплином в достижении цели. Железнодорожником он стал раньше чем армейцем. Если перейдёт в Локо, то можно сказать, что вот она преданность!
Локо в последние годы посолиднее ЦСКА будет, да и перспективы армейцев в ближайшие годы туманны. В еврокубки могут попасть только чудом, так что ответ на твой вопрос прост, с точки зрения здравого смысла, то нужен ему Локо больше чем ЦСКА, а так поглядим.
Локо в последние годы посолиднее ЦСКА будет, да и перспективы армейцев в ближайшие годы туманны. В еврокубки могут попасть только чудом, так что ответ на твой вопрос прост, с точки зрения здравого смысла, то нужен ему Локо больше чем ЦСКА, а так поглядим.