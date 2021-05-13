Предпродажная подготовка Ларссона началась. Самый важный игрок «Спартака» может уйти

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Джордан хочет большую карьеру, как у отца.

Тихонов ошибался. Джордан Ларссон — классный форвард

В 2019 году легендарный в прошлом футболист «Спартака» Андрей Тихонов довольно резко высказался о шведском новичке «красно-белых» Джордане Ларссоне, который на тот момент даже толком не успел освоиться в команде:

Смотрел, как играет Ларссон. Если бы у тех людей, кто привозил его, была совесть, они бы его уже забрали и продали, пока есть такая возможность. Ни одной передачи вперед не увидел. Либо назад, либо поперек.

Оценка не была ни объективной, ни своевременной. «Спартак» тогда тлел на углях Олега Кононова, который ставил Ларссона на правый фланг атаки, у команды не было ни игры, ни страсти, а молодой новичок за два месяца банально не успел адаптироваться в новой стране и новом коллективе.

🇸🇪 Jordan Larsson (23) in his first 2 seasons for @fcsm_eng:



☑️ 53 starts

⚽️ 26 goals

🅰️ 9 assists

🥉 3rd in Goals — 2020/21 season

🤩 10 game winning goals



One thing is for sure — Larsson deserves more credit for what he’s doing in 🇷🇺!



Goalscoring. Like father, like son. 🔥 pic.twitter.com/PsjfxYZDkl — Football Wonderkids (@fbwonderkids) May 11, 2021

При Тедеско Джордан получил соответствующую его футбольным качествам роль на поле, начал забивать и за два сезона наколотил уже 25 голов в 59 матчах, добавив к ним 9 ассистов. В сезоне 2020/21 Ларссон — самый результативный в «Спартаке», на его счету 15 голов в РПЛ и только один с пенальти.

После промаха Джордана с «точки» в Уфе одиннадцатиметровые стали исполнять другие футболисты — Бакаев, Кокорин, Соболев. Так что по голам с игры Ларссон с 14 точными ударами уступает в РПЛ только Сердару Азмуну, у которого 16 забитых мячей без учета пенальти.

И самый важный в составе «Спартака»

Ларссон забивает довольно много по меркам нашей лиги, а еще он большой охотник до решающих голов. В этом сезоне Джордан шесть раз приносил «Спартаку» победы, а всего на его счету уже 10 победных голов за москвичей. Сам форвард говорит, что любит играть под давлением, ему нравятся большие матчи, в которых что-то решается, такие игры его мотивируют. Это серьезный плюс к характеристике футболиста, который уже находится на карандаше у скаутов клубов из топ-лиг.

Влияние Джордана на результаты «Спартака» сейчас можно сравнить с влиянием Квинси Промеса, которое было у него до отъезда в «Севилью». Тогда у Карреры были сильные полузащитники, хорошие форварды Луис Адриано и Зе Луиш, но разницу часть делал именно голландец. Сейчас этим занимается подружившийся с «Братухой» швед, который часто делает результативные действия даже в тех играх, которые ему вроде бы не удаются. Еще один признак большого футболиста: цепочка неудачных действий не сбивает Джордана с пути, он всегда сохраняет веру в то, что может все починить одним успешным действием.

Предпродажная подготовка

Что собой представляет предпродажная подготовка? Грубо говоря, это промо-кампания. Совершенно нормальный процесс, когда имя готового к следующему шагу в карьере футболиста начинает чаще мелькать в информационных потоках, а его агент берет слово, чтобы задекларировать планы своего клиента. Любопытно, что интересы Джордана представляет Михаэль Янсен, который приходится сыном Робу Янсену, который вел дела Хенрика Ларссона в годы его футбольной карьеры. Дружат и сотрудничают семьями. Так вот, на днях Михаэль нашел свободный микрофон и сказал пару слов о Джордане:

За Джорданом следят клубы из топ-лиг. Но сейчас он сосредоточен на концовке сезона, чтобы попасть со «Спартаком» в Лигу чемпионов, а затем поехать в составе сборной Швеции на чемпионат Европы. Он достаточно амбициозен. «Спартак» это знает, но он является для них важным активом. Это хорошее сочетание, чтобы иметь возможность вести открытый и уважительный диалог с потенциальными покупателями.

Переводим с агентского на русский

Михаэль Янсен знает свое дело, ведь сумел доходчиво все объяснить, не сказав ничего конкретного. Подчеркнул важную роль «Спартака» в определении будущего Джордана (у Ларссона контракт до 2023 года), заявил об амбициях форварда и обозначил наличие интереса из топ-лиги, куда стремится футболист.

Пока не приходится делать далеко идущих выводов из слов Янсена, но вектор задан. Кроме того, в европейской прессе в последнее время все чаще появляются публикации о «сыне Хенрика Ларссона, который не устает забивать в России». О Джордане писали Goal.com, испанская Marca, а сейчас по нему льют слезы в Шотландии: автор не понимает, как скауты «Селтика» могли просмотреть талант Ларссона-младшего, учитывая тесную связь клуба с его отцом.

Отъезд Ларссона неизбежен. Но дата не определена

Что хорошо для Джордана и «Спартака» — часики шведа еще не тикают так громко, чтобы бежать из РПЛ , сверкая пятками. Ларссону 23 года, в июне исполнится 24, то есть он еще может позволить себе поиграть за «Спартак» год или даже два при условии, что «красно-белые» будут участвовать в еврокубках. Предпродажные подготовки не всегда и необязательно ведут к трансферам, они еще могут заканчиваться ничем, а могут провоцировать нынешние клубы на продление контрактов. Именно об этом стоит задуматься «Спартаку» прямо сейчас, так как позиция «красно-белых» потенциально уязвима.

Янсен прав, называя Ларссона важным активом «Спартака», но проблема в том, что москвичи очень ограничены в распоряжении этим активом, учитывая срок действия контракта. Накануне сезона столетия клуба «Спартак» точно не хотел бы расставаться с одним из лидеров, тем более москвичи вправе ожидать роста трансферной стоимости Джордана в том случае, если он засветится на Евро и проявит себя в Лиге чемпионов/Лиге Европы. Но так «красно-белые» могут зайти в другую ловушку: летом 2022-го у Ларссона останется один год по контракту, а это гарантирует солидное снижение стоимости футболиста.

Лучшее, что может сделать «Спартак» по окончании нынешнего сезона — это вступить в переговоры с Ларссоном и предложить ему продление контракта до 2025 года с повышением зарплаты. Во-первых, швед явно перерос свои нынешние 1.5 млн евро в год, если сравнивать его заработок с другими футболистами команды. Во-вторых, так у «Спартака» появится пространство для маневра по части реализации своего актива.

Чтобы футболист не чувствовал себя в золотой клетке, сразу можно оговорить условия продажи в 2022 и 2023 году вплоть до опций со специальной ценой для ряда клубов, в которых Джордан наиболее заинтересован. Если «Спартак» сможет создать для Ларссона хорошие условия еще на год или два, а потом продаст его за хорошие деньги, это станет большой победой спортивного директора Дмитрия Попова.