Предпродажная подготовка Ларссона началась. Самый важный игрок «Спартака» может уйти

Джордан хочет большую карьеру, как у отца.

В 2019 году легендарный в прошлом футболист «Спартака» Андрей Тихонов довольно резко высказался о шведском новичке «красно-белых» Джордане Ларссоне, который на тот момент даже толком не успел освоиться в команде:

Оценка не была ни объективной, ни своевременной. «Спартак» тогда тлел на углях Олега Кононова, который ставил Ларссона на правый фланг атаки, у команды не было ни игры, ни страсти, а молодой новичок за два месяца банально не успел адаптироваться в новой стране и новом коллективе.

🇸🇪 Jordan Larsson (23) in his first 2 seasons for @fcsm_eng:



☑️ 53 starts

⚽️ 26 goals

🅰️ 9 assists

🥉 3rd in Goals — 2020/21 season

🤩 10 game winning goals



One thing is for sure — Larsson deserves more credit for what he’s doing in 🇷🇺!



Goalscoring. Like father, like son. 🔥 pic.twitter.com/PsjfxYZDkl