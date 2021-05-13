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Агент Ларссона: «За Джорданом следят клубы топ-лиг»

13 мая 2021, 12:08

Михаэль Янсен, агент нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, подтвердил информацию о том, что игроком интересуются клубы европейских топ-лиг. Ранее появлялась информация об интересе дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма».

За ним следят клубы топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за Швецию на Евро.

Aftonbladet утверждает, что красно-белые потребуют за Ларссона около 15 млн евро.

Ранее Ларссон заявлял, что не контактировал с «Боруссией» Д.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
13 мая в 20:36, ред.
Лучше бы Ларссону свалить из спартака до квалификации ЛЧ, если конечно он ещё туда попадет)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ СМЕШАРИКИ (комментарий удален) (раскрыть)
13 мая в 19:04, ред.
Да пожалуйста....
Халк - Атлетико Минейро...
Паредес - ПСЖ...
Ансальди - Торино...
Витсель - Дортмунд...
Луиш Нету - Спортинг....
и т.д.....и т.д....
ЧиП
ЧиП
13 мая в 18:29
Пускай ещё год следят, потом делают предложения
ermak6848
ermak6848
13 мая в 15:17
Рекламный пиар от агента 007
За адекватность
За адекватность
13 мая в 15:14
"За ним следят клубы топ-лиг"
Сп62
Сп62
13 мая в 14:52
Если Влашича оценивают в 30 лямов, то по показателю гол+пас Джордан опережает армейца. Понятно, что это не главный критерий, но всё же.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 13:15
    galem72
    galem72
    13 мая в 13:15
    Надеюсь, не продадут его летом.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 мая в 13:13
    За Зе Луишем и Промесом тоже следили....
    Оба опять в Москве....))
    Caniggia
    Caniggia
    13 мая в 13:09
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987 ответ pioner1987 (раскрыть)
      13 мая в 13:07, ред.
      у Ларссона есть девушка, которая приехала с ним в Россию, за ним присматривает строгий отец Хенрик, знающий что такое большие деньги...Джордан рос в роскоши и всё равно стал футболистом, а Веллитон бразилец, у которых в душе рано или поздно заиграет карнавал, Велик как и многие из южной америки из бедной семьи и огромное бабки в Спартаке и марамойки типо Бони парню вскружили голову. тут ещё важную роль играет на сколько парень с мозгами, есть же примеры и с Адриано из интера или Алана Кусова из цска и алании...не стоит забывать что на Веллитона предложений из боруссии Дортмунд не поступало
      makkie
      makkie
      13 мая в 12:55
      Для начала Ларссону нужно попасть в окончательный состав сборной Швеции на Евро-21.
      Пока он вне обоймы. Но если не вызовут - то будут дураками.
      Джордан заслужил этот вызов своим прогрессом и игрой в Спартаке.
      Вoлхв
      Вoлхв
      13 мая в 12:54
      Да следят за многими, а в итоге....
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      13 мая в 12:52
      Пусть доиграет сезон и валит!
      Ironigor
      Ironigor
      13 мая в 12:50
      САМОЕ ГЛАВНОЕ БЫТЬ ВСЕГДА НА ГОТОВЕ !!!
      pioner1987
      pioner1987 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      13 мая в 12:47
      Удержать!? Чтоб закончили как Веллитон?
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      13 мая в 12:42, ред.
      Джордану в июне исполнится только 24 года, как можно говорить о цене на него от 15ти млн евро если нападающий забивает в рпл ( где бомбардиром быть очень сложно, лучшие нападающие забивают не больше 20ти мячей за сезон) 15 мячей! начальная цена на Ларссона должна идти с 25ти млн евро, он сейчас уже сильнее чем Павлюченко, который уезжал в тоттенхэм за хорошие деньги. Соболева и Джордана в Спартаке нужно удержать любыми способами, будем надеяться оба на евро 2021 просидят на банке и скаутов не заинтересуют...сейчас мало хороших форвардов в мировом футболе и продать шведского нападающего нужно за хорошие деньги по окончанию сезона 2021/2022. p.s смотрел тут недавно пару игр эвертона, зарядил ставку на них по глупости. у этой команды из Ливерпуля нет ни одного нормального нападающего! так что Джордана продавать торопиться не нужно, а по Кралу наверняка станет понятно после евро
      КЭТиК
      КЭТиК
      13 мая в 12:36
      Кто-нибудь да купит.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      13 мая в 12:30
      Это просто работа агента
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      13 мая в 12:17
      Перспективный игрок
      STVA 1
      STVA 1
      13 мая в 12:15
      ШЮ тоже из топ лиги)
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