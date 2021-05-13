Агент Ларссона: «За Джорданом следят клубы топ-лиг»

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13 мая 2021, 12:08

Михаэль Янсен, агент нападающего «Спартака» , подтвердил информацию о том, что игроком интересуются клубы европейских топ-лиг. Ранее появлялась информация об интересе дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма».

За ним следят клубы топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за Швецию на Евро.

Aftonbladet утверждает, что красно-белые потребуют за Ларссона около 15 млн евро.

Ранее Ларссон заявлял, что не контактировал с «Боруссией» Д.