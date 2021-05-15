Гвардиола: «Нам противостоял соперник с 10 игроками в своей штрафной»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (4:3) в матче 36-го тура АПЛ .

Об оформившем хет-трик Ферране Торресе

Невероятные показатели и голы в его первом сезоне в Премьер-Лиге. Он так молод и хладнокровен. Этого парня брали как вингера, но, возможно, мы должны рассматривать его в качестве центрфорварда. Хороший игрок.

Об игре

Мы играли против 10 футболистов в штрафной, соперник очень глубоко оборонялся и был очень, очень быстр на контратаках. Трудный, трудный оппонент. Даже несмотря на это, мы хорошо врывались в свободные зоны, но пропустили три гола со стандартов. Этот аспект необходимо улучшить

О 35-летнем вратаре «Сити» Скотте Карсоне

Мы невероятно рады за него. Это важный игрок для нас. Он настоящий лидер, и сегодня был особенный день для того, чтобы дать ему сыграть.