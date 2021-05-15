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Гвардиола: «Нам противостоял соперник с 10 игроками в своей штрафной»

15 мая 2021, 04:58
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (4:3) в матче 36-го тура АПЛ.

Об оформившем хет-трик Ферране Торресе

Невероятные показатели и голы в его первом сезоне в Премьер-Лиге. Он так молод и хладнокровен. Этого парня брали как вингера, но, возможно, мы должны рассматривать его в качестве центрфорварда. Хороший игрок.

Об игре

Мы играли против 10 футболистов в штрафной, соперник очень глубоко оборонялся и был очень, очень быстр на контратаках. Трудный, трудный оппонент. Даже несмотря на это, мы хорошо врывались в свободные зоны, но пропустили три гола со стандартов. Этот аспект необходимо улучшить

О 35-летнем вратаре «Сити» Скотте Карсоне

Мы невероятно рады за него. Это важный игрок для нас. Он настоящий лидер, и сегодня был особенный день для того, чтобы дать ему сыграть.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
15 мая в 07:43
Команда с 10 игроками в своей штрафной не забивает по три гола. Да и ударов в створ у МанСити всего на один больше чем у Ньюкасла. Так что оправдание так себе. Просто кому-то корона мешает признать, что соперник выглядел не хуже на поле, и проявить хоть какое-то уважение к оппоненту.
mihaluch
mihaluch
15 мая в 07:16
Столько голов играя от обороны что-то невероятное.
beefs
beefs
15 мая в 05:43
Жаль, что матч был без зрителей...
swed27
swed27
15 мая в 05:26
Матч был потрясающий Спасибо обеим команда за красивый футбол
ДАША Д
ДАША Д
15 мая в 05:19
Могли бы сделать и подарок Ньюкаслу.
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