ГлавнаяНовости

Тухель: «Мы – „Челси“, и мы хотим побеждать и выигрывать трофеи»

14 мая 2021, 21:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии против «Лестера».

Обе команды очень близки к трофею, и желание победы усиливается. Благодаря желанию, с которым ты выходишь на финал, ты сам создаешь давление. Ты не чувствуешь, что ты так близко к трофею, когда участвуешь в первом или втором раунде. Ты знаешь, что будет тяжело, знаешь, чего ты хочешь добиться, но внутри тебя накапливается не то напряжение, которое испытываешь в финале.

Поскольку ты так близко, трофей кубка прямо здесь, и ты знаешь, что это последний матч, и не знаешь, когда у тебя будет следующая возможность снова сыграть в финале, это создает уникальные обстоятельства, и ты можешь почувствовать это во время подготовки, на тренировке, в подходе к матчу и в уровне концентрации.

Играть в финале – это другое. Это лучшее, что есть в спорте высокого уровня, он раскрывает в тебе всё самое лучшее, и ты должен с этим справляться. Это большой подарок, и мы надеемся, что завтра сможем показать свой лучший футбол.

Когда выходишь в финал с «Челси», хочешь победить и ничего больше. Это здорово, потому что это финал, и когда ты так близко к завоеванию трофей, ты хочешь завоевать его. В этом я ничем не отличаюсь от любого игрока или сотрудника. Мы – «Челси», и мы хотим побеждать и выигрывать трофеи, как можно больше трофеев.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Сегодня, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Сегодня, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Сегодня, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Сегодня, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Сегодня, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Сегодня, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
14 мая в 22:45, ред.
"Это футбол. Тот, кто выигрывает в финале - тот побеждает. Надо забивать голы, надо хорошо играть."
25процентный клоун
25процентный клоун
14 мая в 22:41
Удачи Лестеру
beefs
beefs
14 мая в 22:10
все хотят, но не всем везет выиграть кубок...
Ironigor
Ironigor
14 мая в 22:05
Буду болеть за Челси бесспорно!!! И почему вот именно за этот матч и Победу Челси над Лестером вообще не переживаю. Хотя Лестер и находится выше Челси в таблице и у них больше побед и больше забитых мячей , вообщем по всем показателям опережает Челси. Видимо настрой гл.тренера Челси и его слова перед матчем придаёт уверенности и мне как болельщику Челси и тем более игрокам . Буду надеяться что это чувство ПОБЕДЫ меня ее подведёт. Хотя в кубковых баталиях может произойти всё что угодно, и пусть это всё что угодно, - будет Победа ✌Челси !!! Всем желаю получить удовольствие от просмотра этой битвы !!! Удачи тебе Тухель с Челси !!! Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 21:51
В кубке случается много неожиданностей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 мая в 21:48
Готовятся к ЛЧ но МС мощная команда её не пройти.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100