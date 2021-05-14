Тухель: «Мы – „Челси“, и мы хотим побеждать и выигрывать трофеи»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии против «Лестера».

Обе команды очень близки к трофею, и желание победы усиливается. Благодаря желанию, с которым ты выходишь на финал, ты сам создаешь давление. Ты не чувствуешь, что ты так близко к трофею, когда участвуешь в первом или втором раунде. Ты знаешь, что будет тяжело, знаешь, чего ты хочешь добиться, но внутри тебя накапливается не то напряжение, которое испытываешь в финале.

Поскольку ты так близко, трофей кубка прямо здесь, и ты знаешь, что это последний матч, и не знаешь, когда у тебя будет следующая возможность снова сыграть в финале, это создает уникальные обстоятельства, и ты можешь почувствовать это во время подготовки, на тренировке, в подходе к матчу и в уровне концентрации.

Играть в финале – это другое. Это лучшее, что есть в спорте высокого уровня, он раскрывает в тебе всё самое лучшее, и ты должен с этим справляться. Это большой подарок, и мы надеемся, что завтра сможем показать свой лучший футбол.

Когда выходишь в финал с «Челси», хочешь победить и ничего больше. Это здорово, потому что это финал, и когда ты так близко к завоеванию трофей, ты хочешь завоевать его. В этом я ничем не отличаюсь от любого игрока или сотрудника. Мы – «Челси», и мы хотим побеждать и выигрывать трофеи, как можно больше трофеев.