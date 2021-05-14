Пике: «Мы не смогли победить „Леванте“, у них очень хорошая команда»

Защитник «Барселоны» прокомментировал ничейный результат в матче 36-го тура Ла Лиги против «Леванте» (3:3).

Мы хороши, но мы могли бы быть лучше, если бы выиграли у «Леванте». В этом сезоне у нас была напряженная борьба с «Атлетико» и «Реалом», но есть и другие клубы, такие как «Севилья», которые также преуспевают в этом плане. Они играют в отличный футбол, и они там, где они есть, потому что они этого заслуживают.

Мы не смогли победить «Леванте», у них очень хорошая команда. Они не будут такими популярными, как мы или «Реал», но у них всё получается очень хорошо.