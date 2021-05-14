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Пике: «Мы не смогли победить „Леванте“, у них очень хорошая команда»

14 мая 2021, 20:36
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ничейный результат в матче 36-го тура Ла Лиги против «Леванте» (3:3).

Мы хороши, но мы могли бы быть лучше, если бы выиграли у «Леванте». В этом сезоне у нас была напряженная борьба с «Атлетико» и «Реалом», но есть и другие клубы, такие как «Севилья», которые также преуспевают в этом плане. Они играют в отличный футбол, и они там, где они есть, потому что они этого заслуживают.

Мы не смогли победить «Леванте», у них очень хорошая команда. Они не будут такими популярными, как мы или «Реал», но у них всё получается очень хорошо.

За два тура до завершения сезона в Ла Лиге «Барселона» практически потеряла шансы стать чемпионом Испании.

Пике: «Мы не смогли победить „Леванте“, у них очень хорошая команда»

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
14 мая в 22:04, ред.
Концовка сезона накалилась до предела. Тем и интереснее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 21:19
Просто вы не такие хорошие игроки!
Ironigor
Ironigor
14 мая в 21:08
Ну а кому сейчас легко?!!
beefs
beefs
14 мая в 20:55
ну что же, не все коту масленица...
League1
League1
14 мая в 20:52
Всё дело в том, что вы все старухи. А гномяра и так-то никогда ничего не мог порешать в ответственные монеты, а тут ещё постарел и бабушкой стал.
shlomo
shlomo
14 мая в 20:49
слов нет...одниэмоциииииииииииииииииииииииии
STVA 1
STVA 1
14 мая в 20:44
Пике после матча
STVA 1
STVA 1
14 мая в 20:42
Мы не из того материала начинаем пули лепить.
Сказал бы Кличко))
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