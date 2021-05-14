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Бербатов: «„Манчестер Юнайтед“ будет заинтересован в подписании Роналду»

14 мая 2021, 21:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов не исключил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в манчестерский клуб.

«Ювентус» в беде, он не может претендовать на попадание в Лигу чемпионов. Я читал, что Роналду может уйти. Если это произойдет, я думаю, что «Манчестер Юнайтед» будет заинтересован в его подписании. Ему 36 лет, но он в хорошей форме, поэтому я не вижу для него проблемы, чтобы вернуться в МЮ.

Я думаю, он будет искать новые вызовы, как это произошло в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе». Он может захотеть перейти в новый клуб, чтобы проявить себя, или вернуться в «Манчестер Юнайтед», чтобы поиграть там сезон или два. Кроме того, нельзя исключать вариант с возвращением Роналду в Португалию. «Спортинг» только что стал чемпионом. Это еще одна возможность для него.

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Все комментарии
galem72
galem72
15 мая в 10:02
Блин, Митко вроде бы адекватный парень и не отличается всякой глупостью. Зачем он Юнайтед?
STVA 1
STVA 1
14 мая в 21:26
На кой он МЮ!
Ironigor
Ironigor
14 мая в 21:23
Да никто никуда не идёт !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 21:10
И зачем еще один гемор??? Погба достаточно.
drug01
drug01
14 мая в 21:08
Зачем брать на один сезон...
????
beefs
beefs
14 мая в 21:02
МЮ может, слишком он дорогой...
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