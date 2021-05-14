Бербатов: «„Манчестер Юнайтед“ будет заинтересован в подписании Роналду»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» не исключил, что форвард «Ювентуса» может вернуться в манчестерский клуб.

«Ювентус» в беде, он не может претендовать на попадание в Лигу чемпионов. Я читал, что Роналду может уйти. Если это произойдет, я думаю, что «Манчестер Юнайтед» будет заинтересован в его подписании. Ему 36 лет, но он в хорошей форме, поэтому я не вижу для него проблемы, чтобы вернуться в МЮ .

Я думаю, он будет искать новые вызовы, как это произошло в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе». Он может захотеть перейти в новый клуб, чтобы проявить себя, или вернуться в «Манчестер Юнайтед», чтобы поиграть там сезон или два. Кроме того, нельзя исключать вариант с возвращением Роналду в Португалию. «Спортинг» только что стал чемпионом. Это еще одна возможность для него.