Белоус: «Маловероятно, что Крал и Ларссон покинут „Спартак“ этим летом»

Агент Юрий Белоус поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» и полузащитника , за которыми следят европейские клубы.

Если футболисты уходят в клуб более высокого уровня, то это нормальная история. Когда дают деньги, всегда надо продавать. Не надо никого держать, как бы некоторым девушкам не нравился Ларссон. Другое дело, что «Спартак» вышел в предварительный раунд Лиги чемпионов, есть шанс попасть в группу. Футболисты должны биться, доказывать и стараться реализовать потенциал со своим клубом. Маловероятно, что Крал и Ларссон покинут команду этим летом. Те условия, которые им предоставил «Спартак», в Европе способны создать только топ-клубы. Не уверен, что на данный момент этих игроков приглашают в сильнейшие команды первой пятерки европейских чемпионатов.