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Белоус: «Маловероятно, что Крал и Ларссон покинут „Спартак“ этим летом»

17 мая 2021, 13:13

Агент Юрий Белоус поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Джордана Ларссона и полузащитника Алекса Крала, за которыми следят европейские клубы.

Если футболисты уходят в клуб более высокого уровня, то это нормальная история. Когда дают деньги, всегда надо продавать. Не надо никого держать, как бы некоторым девушкам не нравился Ларссон. Другое дело, что «Спартак» вышел в предварительный раунд Лиги чемпионов, есть шанс попасть в группу. Футболисты должны биться, доказывать и стараться реализовать потенциал со своим клубом. Маловероятно, что Крал и Ларссон покинут команду этим летом. Те условия, которые им предоставил «Спартак», в Европе способны создать только топ-клубы. Не уверен, что на данный момент этих игроков приглашают в сильнейшие команды первой пятерки европейских чемпионатов.

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ildar_3871
ildar_3871
17 мая в 20:42
«Спартака» одобрил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
makkie
makkie
17 мая в 14:30
Почему? За Кралом уже следят клубы АПЛ, так что после Евро могут сделать конкретное предложение Спартаку. И дело тут не в личке. Тот же Ларссон ставит целью поиграть в Европе, и он туда уедет однозначно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 мая в 13:44
Дай то Бог !
Ironigor
Ironigor
17 мая в 13:26
Спартак создал условия, - мармелад в шоколаде !!!
swed27
swed27 ответ Mikki (раскрыть)
17 мая в 13:20
Надеюсь результаты ставок на такие исходы пересмотру не поджлежат
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