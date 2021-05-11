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Магнуссон продолжит восстановление после травмы в Исландии

11 мая 2021, 16:27

Полузащитник ЦСКА Хордур Магнуссон продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия. Официальный твиттер «армейцев» сообщает, что футболист улетел в Исландию.

Хордур Магнуссон улетел в Исландию. Защитник прошёл первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 18:10
Скорейшего выздоровления парню. А то с защитой полный швах, не на Васина же надеяться.
oFANATo
oFANATo
11 мая в 17:48
Скорейшего выздоровления Магнуссону.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 мая в 17:20
Лечись и выздоравливай Хордур, ты нам ещё нужен!
ermak6848
ermak6848
11 мая в 16:57
Хурдур ! Выздоравливай!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 16:57
Хордуру здоровья! Ждём в первом туре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 16:38
Дома и стены помогают...
mihaluch
mihaluch
11 мая в 16:33
Разрыв связок неприятная травма.
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