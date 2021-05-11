Магнуссон продолжит восстановление после травмы в Исландии

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11 мая 2021, 16:27

Полузащитник ЦСКА продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия. Официальный твиттер «армейцев» сообщает, что футболист улетел в Исландию.

Хордур Магнуссон улетел в Исландию. Защитник прошёл первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом.