Магнуссон продолжит восстановление после травмы в Исландии

Полузащитник ЦСКА Хордур Магнуссон продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия. Официальный твиттер «армейцев» сообщает, что футболист улетел в Исландию.
Хордур Магнуссон улетел в Исландию. Защитник прошёл первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом.
Хёрдур @HordurM34 улетел в Исландию ✈🇮🇸 Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе #ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, разработанной медицинским штабом нашего клуба совместно с оперировавшим хирургом pic.twitter.com/CkXpGYfhHS— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 11, 2021