ЦСКА: «Влашич раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле»

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии полузащитника команды Николы Влашича, получившего травму в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).
Никола Влашич, по словам наших врачей, демонстрирует положительную динамику восстановления и раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле.
В последнем туре РПЛ сезона-2020/21 ЦСКА встретится с «Динамо». Матч состоится 16 мая, начало — в 14:00 мск.
И без Николы команда показала в матче с Краснодаром что может трёшки отгружать.
И без Николы команда показала в матче с Краснодаром что может трёшки отгружать.