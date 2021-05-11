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ЦСКА: «Влашич раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле»

11 мая 2021, 18:15

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии полузащитника команды Николы Влашича, получившего травму в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Никола Влашич, по словам наших врачей, демонстрирует положительную динамику восстановления и раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле.

В последнем туре РПЛ сезона-2020/21 ЦСКА встретится с «Динамо». Матч состоится 16 мая, начало — в 14:00 мск.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
12 мая в 09:11
Рисковать не стоит ..
И без Николы команда показала в матче с Краснодаром что может трёшки отгружать.
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
11 мая в 20:36
Так и будет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
11 мая в 19:51
Последний и ничего не решающий бой с Динамо можно провести и без Николы.
SHMEL
SHMEL
11 мая в 19:32
Не нужно спешить, Никола, нам уже не столь важно твоё присутствие на поле, лечись хорошенько и в следующем году поможешь, если не купят за хорошие деньги.
STVA 1
STVA 1
11 мая в 18:55
Может не надо торопиться!?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 18:49
По Николе есть большие вопросы, если он хотел перебраться в какой-нибудь топ клуб то он должен был весной проявить себя, что к сожалению этого не произошло, жаль.
ДСА
ДСА
11 мая в 18:30
Его следует поберечь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 18:28
Надо его продавать,не счастлив он у нас видители!
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 18:25
Рвется в бой, но уже не поможет
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