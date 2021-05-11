ЦСКА: «Влашич раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле»

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11 мая 2021, 18:15

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии полузащитника команды , получившего травму в матче 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Никола Влашич, по словам наших врачей, демонстрирует положительную динамику восстановления и раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле.