На виллу Неймара проник мужчина. Он хотел передать игроку «слово Божье»

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17 мая 2021, 17:22

На территорию дома нападающего ПСЖ Неймара в Буживале, пригороде Парижа, проник посторонний человек.

Им оказался 26-летний мужчина ангольского происхождения. В ночь с субботы на воскресенье он пересек территорию виллы Неймара и почти дошел до входной двери, но был задержан.

Охрана передала мужчину полиции, которая обнаружила у него рюкзак с несколькими Библиями. Он заявил, что хотел передать Неймару «слово Божье».

Мужчину поместили в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что Неймара обвиняют в организации вооруженного нападения.