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На виллу Неймара проник мужчина. Он хотел передать игроку «слово Божье»

17 мая 2021, 17:22

На территорию дома нападающего ПСЖ Неймара в Буживале, пригороде Парижа, проник посторонний человек.

Им оказался 26-летний мужчина ангольского происхождения. В ночь с субботы на воскресенье он пересек территорию виллы Неймара и почти дошел до входной двери, но был задержан.

Охрана передала мужчину полиции, которая обнаружила у него рюкзак с несколькими Библиями. Он заявил, что хотел передать Неймару «слово Божье».

Мужчину поместили в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что Неймара обвиняют в организации вооруженного нападения.

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ПСЖ  Неймар
Источник: rmcsport.bfmtv.com
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milanetto10
milanetto10
18 мая в 09:33
страшно подумать куда они ему это слово засунули
Alex12357
Alex12357
17 мая в 19:56
    allemz
    allemz ответ STVA 1 (раскрыть)
    17 мая в 18:21
    Не важно кто, Ибра через этого ангольца хотел передать Неймару, что он петух, но увы, охрана сработала надежно
    allemz
    allemz
    17 мая в 18:14
    К этой телке даже грабители брезгуют завалиться домой, к нытику врываются такие же индивиды с установленным потолком развития с целым рюкзаком сборников детских сказок на ночь
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 мая в 18:09
    Хорошо хоть белочка не пришла
    STVA 1
    STVA 1
    17 мая в 17:23
    Скоро Наполеон придет))
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