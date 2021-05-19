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«Манчестер Сити» — фаворит в гонке за подписание Кейна

19 мая 2021, 09:37

«Манчестер Сити» лидирует в гонке за подписание форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Daily Mail сообщает, что «горожане» готовы потратить 150 млн фунтов на английского нападающего.

Ранее сообщалось, что на Кейна также претендуют МЮ и «Челси».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
19 мая в 12:39
Не под стиль пепки,как по мне.Им больше игрок типа Лоутаро или Мбаппуна.
Romeo 777
Romeo 777
19 мая в 10:31
Что то не верится, что МС выложит за него 150 млн фунтов
sv_1969
sv_1969
19 мая в 10:23
Сити придется перестраиваться если подпишут Кейна!Ну думаю Пеп все придумает!Он выдумщик ещё тот!
ДСА
ДСА
19 мая в 09:52
Деньги водятся у всех конкурентов.
Дима Логинов
Дима Логинов
19 мая в 09:51
Не знаю, не знаю. С одной стороны Кейн последовательно забивает мячи не первый год и адаптирован к АПЛ, но с другой меня лично не оставляет сомнение, что Кейн из игроков типа Кулибали - вроде все хвалят, всем нужен, вывешивают ценники высокие, а на деле своими привозами Арсенал дальше проводит в ЛЕ. Не думаю, что Кейн соответствует тому уровню и тому ценнику, которые ему приписывают. Для Сити лучше Холанд - и моложе, и перспективнее, и по-футбольному наглее.
Хотя может быть я ошибаюсь и с Кейном у Сити всё сложится удачно.
shlomo
shlomo
19 мая в 09:51
Думаю ждать осталось не долго...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 мая в 09:46
Скоро все увидим...
DXTK
DXTK
19 мая в 09:43
тотхэм продаст Кейна и купят наконец Дзюбу.
sihafazatron
sihafazatron
19 мая в 09:38
такой игрок подойдет сити на все 100
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