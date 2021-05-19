«Манчестер Сити» — фаворит в гонке за подписание Кейна

«Манчестер Сити» лидирует в гонке за подписание форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Daily Mail сообщает, что «горожане» готовы потратить 150 млн фунтов на английского нападающего.
Ранее сообщалось, что на Кейна также претендуют МЮ и «Челси».
«Манчестер Сити» лидирует в гонке за подписание форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Daily Mail сообщает, что «горожане» готовы потратить 150 млн фунтов на английского нападающего.
Ранее сообщалось, что на Кейна также претендуют МЮ и «Челси».
Хотя может быть я ошибаюсь и с Кейном у Сити всё сложится удачно.
Хотя может быть я ошибаюсь и с Кейном у Сити всё сложится удачно.