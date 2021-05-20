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Дэвид Бекхэм введён в Зал славы АПЛ

20 мая 2021, 15:40

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм был введен в Зал славы АПЛ.

Английский хавбек защищал цвета МЮ с 1993 по 2003 год. В его активе 265 матчей в чемпионате, в которых он забил 62 мяча и сделал 80 голевых передач.

Бекхэм шесть раз становился чемпионом Англии в составе «Юнайтед» и один раз признавался лучшим игроком месяца в лиге.

Дэвид стал восьмым членом Зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда, Денниса Бергкампа и Стивена Джеррарда.

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Все комментарии
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Viduka (раскрыть)
23 мая в 18:48
В 90-е лучшей в Европе лигой считалась итальянская Серия А! Сейчас это АПЛ! В какой лиге больше ДЕНЕГ, та лига и лучшая!
Viduka
Viduka ответ Владимир Анохин (раскрыть)
23 мая в 15:04
Все чемпионаты играют по одним правилам, но большиство футболистов мечтают играть именно в АПЛ. По уровню популярности с ней может тягаться разве что Лига Чемпионов. Более того, для ряда клубов и игроков победа в АПЛ значимее, чем в ЛЧ. Прежнему первому дивизиону подобное и не снилось.
St David
St David
22 мая в 13:09
Бекхэм - это живая легенда
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Viduka (раскрыть)
22 мая в 09:52
Юрген Клопп: "Как бы ни был хорош «Сити», если бы они лишились трёх центральных защитников, они бы не выиграли чемпионат."
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Заметьте, не АПЛ, а ЧЕМПИОНАТ!
milanetto10
milanetto10
21 мая в 09:31
Бекхем это легенда
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Viduka (раскрыть)
21 мая в 09:17
Чем же статус АПЛ выше, если в ней играют те же команды, которые играли в чемпионате Футбольной лиги? По своей сути это всё тот же чемпионат Англии по футболу! По тем же футбольным Правилам! А название Лиги можно менять хоть КАЖДЫЙ год!
Кьянти
Кьянти
21 мая в 08:50, ред.
"Он не умеет бить левой, не умеет играть головой, не умеет отбирать мяч и забивает очень мало. А в остальном он отличный парень."

(Д. Бест про Дэвида Бекхэма)
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ A.S.A (раскрыть)
20 мая в 22:47
Не за что 👍
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 мая в 21:35
Пока что всех угадал.
Дальше жду вратаря Шмейхеля.
Viduka
Viduka ответ Владимир Анохин (раскрыть)
20 мая в 20:40
Статус Премьер-Лиги несоизмеримо выше, поэтому тот же болельщик МЮ будет козырять как раз победами в АПЛ, коих у его любимой команды рекордное количество.
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Viduka (раскрыть)
20 мая в 20:03
Высший дивизион чемпионата Англии выигрывали в общей сложности 24 команды из 19 городов страны. Большинство клубов, становившихся чемпионами, располагаются на севере Англии или в Мидлендс, за исключением лондонских клубов «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», а также клубов «Ипсвич Таун» и «Портсмут».
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Все команды, выигравшие что чемпионат Футбольной лиги, что чемпионат АПЛ объявляются чемпионом Англии по футболу! И если вы спросите болельщика МЮ, сколько раз его команда была чемпионом, то он не будет делить чемпионства в Футбольной лиге и на чемпионства в АПЛ. Он вам скажет, что МЮ был чемпионом Англии 20 раз! Для болельщика, как бы лига не называлась, это будет чемпионат Англии по футболу! И так уже на протяжении более СТА лет!
3ton
3ton
20 мая в 19:32
Копируем НХЛ 🙂
A.S.A
A.S.A ответ MRHM-1988 (раскрыть)
20 мая в 19:14
да точняк,с сезона 95/96 число клубов достигло 20
Спс за исправление
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ A.S.A (раскрыть)
20 мая в 18:49
АПЛ появилась в 1992 году если что !
A.S.A
A.S.A ответ Владимир Анохин (раскрыть)
20 мая в 18:35
Приветствую вас
АПЛ появилась с сезона 95/96...поэтому в зал славы АПЛ попадут только те футболисты, которые играли в Лиге именно с того момента
Ну а Бобби Чарльтон как вы правильно подметили включен в зал славы Английского Футбола, став первым ее членом т.к зал славы Английского футбола появился в 2002 году и каждый год пополняется всего лишь одним участником (если конечно я не ошибаюсь)
ceret
ceret
20 мая в 18:10
Дрогба не забудьте
Viduka
Viduka ответ Владимир Анохин (раскрыть)
20 мая в 17:43, ред.
Хотя бы тем, что АПЛ не входит в состав Футбольной лиги, в отличие от старого Первого дивизиона.
ManUnited87
ManUnited87
20 мая в 17:38
я понимаю все проблемы Гиггза с законом, но когда его нет в этом списке...очень странно.
allemz
allemz ответ particular (раскрыть)
20 мая в 17:30
Самое адекватное описание сей ситуации)
Мaлик
Мaлик
20 мая в 17:30
Заслуженно....достоин такого
particular
particular
20 мая в 17:18
Во многом преуспел, на поле не был лишним... Сгодится...😉
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Viduka (раскрыть)
20 мая в 17:12
А чем, для болельщика, отличается Первый дивизион Футбольной лиги (англ. Football League First Division) — высший дивизион английского чемпионата в системе футбольных лиг Англии с 1892 по 1992 год от заменившей его АПЛ?
Viduka
Viduka ответ Владимир Анохин (раскрыть)
20 мая в 16:51
Бобби Чарльтон играл в АПЛ?
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Colchoneros (раскрыть)
20 мая в 16:48
Бобби Чарльтон включён в Зал славы английского футбола в 2002 году. Зал славы английского футбола и Зал славы АПЛ это не одно и то же!
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Colchoneros (раскрыть)
20 мая в 16:44
Дэвид стал восьмым членом Зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда, Денниса Бергкампа и Стивена Джеррарда.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258121/bekhem-devid
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Надо не только заголовки читать.
swed27
swed27
20 мая в 16:41
Кто следующий? Руни может быть или Чех
Colchoneros
Colchoneros ответ Владимир Анохин (раскрыть)
20 мая в 16:39
Он уже давно там!
Владимир Анохин
Владимир Анохин
20 мая в 16:36
Неужели Бобби Чарльтон не достоин Зала славы?
azkan
azkan ответ Аксинья (раскрыть)
20 мая в 16:21
Под каким номером тоже престиж)))
Бубнин
Бубнин
20 мая в 16:21
Руководство "Газпрома" должно отправить Аршавина договориться о цене за место, и из "Зенита" нескольких ребят туда..Ничем мы не хуже!
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