Дэвид Бекхэм введён в Зал славы АПЛ

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20 мая 2021, 15:40

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» был введен в Зал славы АПЛ .

Английский хавбек защищал цвета МЮ с 1993 по 2003 год. В его активе 265 матчей в чемпионате, в которых он забил 62 мяча и сделал 80 голевых передач.

Бекхэм шесть раз становился чемпионом Англии в составе «Юнайтед» и один раз признавался лучшим игроком месяца в лиге.

Дэвид стал восьмым членом Зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда, Денниса Бергкампа и Стивена Джеррарда.