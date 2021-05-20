Дэвид Бекхэм введён в Зал славы АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм был введен в Зал славы АПЛ.
Английский хавбек защищал цвета МЮ с 1993 по 2003 год. В его активе 265 матчей в чемпионате, в которых он забил 62 мяча и сделал 80 голевых передач.
Бекхэм шесть раз становился чемпионом Англии в составе «Юнайтед» и один раз признавался лучшим игроком месяца в лиге.
Дэвид стал восьмым членом Зала славы лиги. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда, Денниса Бергкампа и Стивена Джеррарда.
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Заметьте, не АПЛ, а ЧЕМПИОНАТ!
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Заметьте, не АПЛ, а ЧЕМПИОНАТ!
(Д. Бест про Дэвида Бекхэма)
(Д. Бест про Дэвида Бекхэма)
Дальше жду вратаря Шмейхеля.
Дальше жду вратаря Шмейхеля.
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Все команды, выигравшие что чемпионат Футбольной лиги, что чемпионат АПЛ объявляются чемпионом Англии по футболу! И если вы спросите болельщика МЮ, сколько раз его команда была чемпионом, то он не будет делить чемпионства в Футбольной лиге и на чемпионства в АПЛ. Он вам скажет, что МЮ был чемпионом Англии 20 раз! Для болельщика, как бы лига не называлась, это будет чемпионат Англии по футболу! И так уже на протяжении более СТА лет!
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Все команды, выигравшие что чемпионат Футбольной лиги, что чемпионат АПЛ объявляются чемпионом Англии по футболу! И если вы спросите болельщика МЮ, сколько раз его команда была чемпионом, то он не будет делить чемпионства в Футбольной лиге и на чемпионства в АПЛ. Он вам скажет, что МЮ был чемпионом Англии 20 раз! Для болельщика, как бы лига не называлась, это будет чемпионат Англии по футболу! И так уже на протяжении более СТА лет!
Спс за исправление
Спс за исправление
АПЛ появилась с сезона 95/96...поэтому в зал славы АПЛ попадут только те футболисты, которые играли в Лиге именно с того момента
Ну а Бобби Чарльтон как вы правильно подметили включен в зал славы Английского Футбола, став первым ее членом т.к зал славы Английского футбола появился в 2002 году и каждый год пополняется всего лишь одним участником (если конечно я не ошибаюсь)
АПЛ появилась с сезона 95/96...поэтому в зал славы АПЛ попадут только те футболисты, которые играли в Лиге именно с того момента
Ну а Бобби Чарльтон как вы правильно подметили включен в зал славы Английского Футбола, став первым ее членом т.к зал славы Английского футбола появился в 2002 году и каждый год пополняется всего лишь одним участником (если конечно я не ошибаюсь)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258121/bekhem-devid
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Надо не только заголовки читать.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258121/bekhem-devid
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Надо не только заголовки читать.