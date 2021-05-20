Защитник «Ман Сити» Диаш — лучший игрок года в Англии по версии журналистов

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).
Также на награду претендовали форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
Последний раз защитник получал этот приз в 1989 году, когда лучшим был признан Стив Никол из «Ливерпуля».
24-летний португалец перешел в «Сити» из «Бенфики» в сентябре прошлого года. В составе «горожан» в его активе 31 матч и 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» получит бонус за трансфер Диаша в «Манчестер Сити».
Наконец то МС попали в цель покупая очередного дорогостоящего защитника.
Наконец то МС попали в цель покупая очередного дорогостоящего защитника.