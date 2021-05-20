ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Защитник «Ман Сити» Диаш — лучший игрок года в Англии по версии журналистов

20 мая 2021, 12:27

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Также на награду претендовали форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

Последний раз защитник получал этот приз в 1989 году, когда лучшим был признан Стив Никол из «Ливерпуля».

24-летний португалец перешел в «Сити» из «Бенфики» в сентябре прошлого года. В составе «горожан» в его активе 31 матч и 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» получит бонус за трансфер Диаша в «Манчестер Сити».

Все новости
Официально«Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона 2020/21
Вчера, 18:00 ФотоКомментарии5
ОфициальноПолузащитник «Вильярреала» Капу — лучший игрок недели в Лиге Европы
Вчера, 17:10 ФотоКомментарии2
ОфициальноКапу — лучший игрок финала Лиги Европы
Вчера, 02:26 ФотоКомментарии5
«Вильярреал» выиграл 1-й трофей в истории клуба, не считая Кубков Интертото
Вчера, 01:47 Комментарии5
ОфициальноАзмун — лучший игрок Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21
26 мая Комментарии18
ОфициальноСемак — лучший тренер Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21
26 мая ФотоКомментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 мая в 17:08
Бруно был лучше
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 мая в 15:27
Де Брюйне и Гюндаган лучше. Б.Фернандеш, Кейн и Маунт не стали чемпионами.
Hoyar
Hoyar
20 мая в 15:16, ред.
Заслужил. Но я выделил бы больше Гюндегана, с его игрой начал Сити подниматься.
Noiprocs
Noiprocs ответ Imrebellion (раскрыть)
20 мая в 14:01
А вы посмотрите в поисковике "по версии Ассоциации футбольных журналистов" и получите ответ
Imrebellion
Imrebellion
20 мая в 13:23
Неужели игрок МС?) и как это первый защитник с 89 года, как же ВВД?
mihaluch
mihaluch
20 мая в 13:07
Журналисты редко ошибаются в выборе.
Romeo 777
Romeo 777
20 мая в 12:42
По сути заслуженно.
Наконец то МС попали в цель покупая очередного дорогостоящего защитника.
Elliada
Elliada
20 мая в 12:33
Полностью заслужил. Самый лучший трансфер Сити за последние несколько лет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100