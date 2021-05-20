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Роналду опубликовал фото, на котором он сидит в обнимку с Кубком Италии

20 мая 2021, 09:15
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с Кубком Италии.

Португальский форвард на фото сидит с закрытыми глазами в обнимку с кубком, который туринцы завоевали в матче с «Аталантой» (2:1).

Для Роналду победа в Кубке Италии стала первой в его карьере.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:17
когда закроешь глаза, кажется, что это другой трофей ...
abramjan
abramjan
20 мая в 14:04
    Elliada
    Elliada
    20 мая в 11:26
    Я матч смотрел, но не помню, чтобы Роналду что-то полезное сделал.

    В последнее время Ювентус играет как будто вдесятером. Роналду на поле не видно, появляется только когда пенальти и штрафные нужно пробивать.

    Не удивлюсь, если его снова признают лучшим игроком. Хотя по мне, Кьеза заслужил
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    20 мая в 10:23
    Ох уж эти обнимашки, Кри любит это делать.
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответ faneng (раскрыть)
    20 мая в 10:18
    два раза нырнул, много бегал, но бестолково, выдал один изумительный пас пяткой, после которого кто-то жахнул в штангу пустых ворот. Ничего особо не показал, но в этом матче реально вина полузащиты, в первом тайме мяч даже на другую половину почти не переводили. В самом конце матча Роналду кстати в обороне неплохо попахал
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    20 мая в 10:16
    Роналду выложил фото с кубком: дельфин понтуется незаслуженным трофеем

    Роналду не выложил фото с кубком: дельфин сам не забил поэтому даже победе не радуется жалкий набиватель статы

    Роналду будут хейтить в любом случае)
    Legend 6
    Legend 6
    20 мая в 10:13
    😀😀😀представляет как он в финале помогает обыграть Аталанту, но он был балластом
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    20 мая в 10:08
    Устал в игре. Нормальеый фото.
    Старый добрый Валерон
    Старый добрый Валерон
    20 мая в 10:05
    Столько денег и ногти как у божа люберецкого...грызет что ли их по ночам.
    Ironigor
    Ironigor
    20 мая в 10:03, ред.
    Только во сне , мечты о кубке мира сбываются !!!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ faneng (раскрыть)
    20 мая в 10:01
    С закрытыми глазами всех обводил.
    ДСА
    ДСА
    20 мая в 09:57
    Больше женщины ему не нужны....
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    20 мая в 09:54
    Заплачь еще!!!
    faneng
    faneng
    20 мая в 09:52
    Странное фото, глаза закрыл - то ли устал, то ли намекает, что ему плевать на этот кубок. Кто смотрел матч, как Роналду играл?
    VeniaminS
    VeniaminS
    20 мая в 09:29
    Ювентус с Кубком !!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 мая в 09:17
    Не дал Алёшке шанса на первый трофей
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