Роналду опубликовал фото, на котором он сидит в обнимку с Кубком Италии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с Кубком Италии.
Португальский форвард на фото сидит с закрытыми глазами в обнимку с кубком, который туринцы завоевали в матче с «Аталантой» (2:1).
Для Роналду победа в Кубке Италии стала первой в его карьере.
В последнее время Ювентус играет как будто вдесятером. Роналду на поле не видно, появляется только когда пенальти и штрафные нужно пробивать.
Не удивлюсь, если его снова признают лучшим игроком. Хотя по мне, Кьеза заслужил
В последнее время Ювентус играет как будто вдесятером. Роналду на поле не видно, появляется только когда пенальти и штрафные нужно пробивать.
Не удивлюсь, если его снова признают лучшим игроком. Хотя по мне, Кьеза заслужил
Роналду не выложил фото с кубком: дельфин сам не забил поэтому даже победе не радуется жалкий набиватель статы
Роналду будут хейтить в любом случае)
Роналду не выложил фото с кубком: дельфин сам не забил поэтому даже победе не радуется жалкий набиватель статы
Роналду будут хейтить в любом случае)