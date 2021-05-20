Роналду опубликовал фото, на котором он сидит в обнимку с Кубком Италии

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20 мая 2021, 09:15

Нападающий «Ювентуса» опубликовал фотографию с Кубком Италии.

Португальский форвард на фото сидит с закрытыми глазами в обнимку с кубком, который туринцы завоевали в матче с «Аталантой» (2:1).

Для Роналду победа в Кубке Италии стала первой в его карьере.