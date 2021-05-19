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Фрэнк Лэмпард введён в Зал славы АПЛ

19 мая 2021, 11:39

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард введен в Зал славы АПЛ.

Лэмпард выступал за лондонский клуб с 2001 по 2014 год. За это время он провел за «Челси» 648 матчей, в которых забил 211 голов и сделал 150 результативных передач. Также Лэмпард выступал за «Вест Хэм», «Суонси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».

С 2019 по январь 2021 года Лэмпард занимал должность главного тренера «Челси».

Ранее в Зал славы АПЛ были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.

Ранее сообщалось, что в Зал славы могут включить Стивена Джеррарда.

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Suriand (раскрыть)
19 мая в 18:08, ред.
У Терри действительно многовато скандалов, тот же Бридж. Мне очень нравится МЮ, но я считаю, что Гиггзу, например, в зале славы делать нечего. Он свою репутацию потерял сам, и знал, что делал.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
19 мая в 17:52
Легенда Челси и английского футбола!Как же интересно было смотреть футбол,когда играли такие как Лэмпард,Терри,Джерард,Гиггз и др.
avici_liverpool
avici_liverpool
19 мая в 14:27
звезда и легенда сити! Респект
Viduka
Viduka ответ Suriand (раскрыть)
19 мая в 12:59, ред.
Бридж не одобрит:)
sihafazatron
sihafazatron ответ David Young (раскрыть)
19 мая в 12:28
да-да про эту фразу, но потом вышла новая фифа или же обновления какие-то, и там Фрэнк был уже в сити, и комментаторы говорили уже "диспетчер сити....".
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
19 мая в 12:19
Если вы про цитату из серии FIFA, то там было так - "Сердце Челси, диспетчер Челси - Фрэнк Лэмпард". Но возможно вы намеренно изменили эту фразу.
Suriand
Suriand
19 мая в 12:12
Тогда и Джона Терри было-бы неплохо добавить.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 мая в 12:03
Ждём Джерарда, судя по всему.
sihafazatron
sihafazatron
19 мая в 11:57
легенда сити, диспетчер сити))
Ironigor
Ironigor
19 мая в 11:47, ред.
Респект тебе Фрэнк, заслуженно !!!
УДАЧИ ТЕБЕ ФРЭНК !!!
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