Фрэнк Лэмпард введён в Зал славы АПЛ

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19 мая 2021, 11:39

Бывший полузащитник «Челси» введен в Зал славы АПЛ .

Лэмпард выступал за лондонский клуб с 2001 по 2014 год. За это время он провел за «Челси» 648 матчей, в которых забил 211 голов и сделал 150 результативных передач. Также Лэмпард выступал за «Вест Хэм», «Суонси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».

С 2019 по январь 2021 года Лэмпард занимал должность главного тренера «Челси».

Ранее в Зал славы АПЛ были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.

Ранее сообщалось, что в Зал славы могут включить Стивена Джеррарда.