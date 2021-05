Бергкамп включён в Зал славы АПЛ

Легендарный полузащитник «Арсенала» включен в Зал славы АПЛ .

Нидерландский футболист провел в лиге 315 матчей, забил 87 голов и отдал 94 голевые передачи.

Elegant, intelligent and the craftsman behind one of the most beautiful Premier League goals ever scored



🔴⚪️ Dennis Bergkamp is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/5Q6OftmoRQ