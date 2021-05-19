Бергкамп включён в Зал славы АПЛ

Легендарный полузащитник «Арсенала» Деннис Бергкамп включен в Зал славы АПЛ.
Нидерландский футболист провел в лиге 315 матчей, забил 87 голов и отдал 94 голевые передачи.
Elegant, intelligent and the craftsman behind one of the most beautiful Premier League goals ever scored— Premier League (@premierleague) May 19, 2021
🔴⚪️ Dennis Bergkamp is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/5Q6OftmoRQ
Ранее Фрэнк Лэмпард также был включен в Зал славы АПЛ.
Деннис не только великолепно завершал атаки(шедевральные голы в ворота сборной Аргентины на ЧМ98, и в ворота Ньюкасла навсегда врезались в память),но и раздавал отличные передачи. Именно Такого игрока сейчас не хватает Арсеналу
Деннис не только великолепно завершал атаки(шедевральные голы в ворота сборной Аргентины на ЧМ98, и в ворота Ньюкасла навсегда врезались в память),но и раздавал отличные передачи. Именно Такого игрока сейчас не хватает Арсеналу
Виейра и Пиреса не забудьте включить! :)
Виейра и Пиреса не забудьте включить! :)