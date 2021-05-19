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Бергкамп включён в Зал славы АПЛ

19 мая 2021, 16:15

Легендарный полузащитник «Арсенала» Деннис Бергкамп включен в Зал славы АПЛ.

Нидерландский футболист провел в лиге 315 матчей, забил 87 голов и отдал 94 голевые передачи.

Ранее Фрэнк Лэмпард также был включен в Зал славы АПЛ.

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Van Vanovich
Van Vanovich ответ Nazi (раскрыть)
20 мая в 15:24
Золотые слова!
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Baggio R. (раскрыть)
20 мая в 15:23
надеюсь Ван Нистелрооя включат.
milanetto10
milanetto10
20 мая в 10:50
давно пора игрок по величию был не хуже Зидана
A.S.A
A.S.A
19 мая в 22:26
Вполне заслуженно!
Деннис не только великолепно завершал атаки(шедевральные голы в ворота сборной Аргентины на ЧМ98, и в ворота Ньюкасла навсегда врезались в память),но и раздавал отличные передачи. Именно Такого игрока сейчас не хватает Арсеналу
Nazi
Nazi
19 мая в 20:11
Не знаю как другие, а как по мне один из лучших, умнейших и элегантнейших игроков всех времен и народов..

Виейра и Пиреса не забудьте включить! :)
Baggio R.
Baggio R. ответ Van Vanovich (раскрыть)
19 мая в 19:29
Так только в этом году появился Зал славы АПЛ, а включать туда совсем недавно начали, так что не до всех ещё дошли.
Van Vanovich
Van Vanovich
19 мая в 19:16
Только вчера думал о нем. Думал, а почему он и Ван Нистелроой не в зале славы...
ЮЗИК
ЮЗИК
19 мая в 18:18
Там уже место мало, надо торопиться
Сумик
Сумик
19 мая в 18:02
А где можно посмотреть полный список включенных в "Зал славы АПЛ"?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 17:01
Отличный был игрок!
Ironigor
Ironigor
19 мая в 16:30
Голландец был бесспорно хорош 👍!!!
VeniaminS
VeniaminS
19 мая в 16:28
Это хорошая новость.
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