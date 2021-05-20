Стивен Джеррард введён в Зал славы АПЛ

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20 мая 2021, 12:15

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» введен в Зал славы АПЛ .

Джеррард выступал за «Ливерпуль» в течение 17 лет. В его активе 504 матча за «красных», в которых он забил 120 голов и отдал 92 результативных паса.

Стивен стал седьмым членом Зала славы АПЛ . Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда и Денниса Бергкампа.

Ранее Джеррард, ныне возглавляющий «Рейнджерс», был признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии.