ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыШотландия. Премьер-лига 2020/2021

Стивен Джеррард введён в Зал славы АПЛ

20 мая 2021, 12:15

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард введен в Зал славы АПЛ.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» в течение 17 лет. В его активе 504 матча за «красных», в которых он забил 120 голов и отдал 92 результативных паса.

Стивен стал седьмым членом Зала славы АПЛ. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда и Денниса Бергкампа.

Ранее Джеррард, ныне возглавляющий «Рейнджерс», был признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии.

Все новости
Официально«Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона 2020/21
Вчера, 18:00 ФотоКомментарии5
ОфициальноПолузащитник «Вильярреала» Капу — лучший игрок недели в Лиге Европы
Вчера, 17:10 ФотоКомментарии2
ОфициальноКапу — лучший игрок финала Лиги Европы
Вчера, 02:26 ФотоКомментарии5
«Вильярреал» выиграл 1-й трофей в истории клуба, не считая Кубков Интертото
Вчера, 01:47 Комментарии5
ОфициальноАзмун — лучший игрок Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21
26 мая Комментарии18
ОфициальноСемак — лучший тренер Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21
26 мая ФотоКомментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zt_74_ynwa
zt_74_ynwa
21 мая в 02:21
Хаби Алонсо пенальти бил, а не Джеррард.
Джеррард начал камбэк, забив головой
shlifen
shlifen ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая в 00:09, ред.
Верона являлась топом в 1985?? Сампдория топ-клуб 90-х ?? =)) Сорян, но даже во времена Манчини + Монтеллы Сампдория не была топ-клубом - поскольку вы игнорируете этот факт, это многое говорит о вашей непредвзятости... Значит ваш аргумент, всё таки "ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ - ЭТО ДРУГОЕ" =)) C таким же успехом можно сказать что и Лестер в 15-м был топ-клубом, раз победил топ-клубы АПЛ =)))

"Избирательная слепота свойственна тем, кто не видит кто преподнёс Ливерпулю первый в истории титул АПЛ." - пожалуйста не меняйте тему, я с вами вообще Ливерпуль не обсуждал. Тема про середняков победителей Серии А, и середняков победителей АПЛ, то что вы пытаетесь её поменять и начать обсуждать чемпионство Ливерпуля, говорит о вас не с лучшей стороны...

"В Италии даже при донных составах тяжело обыграть буксующих лидеров," - разве не высокий уровень середняков и даже аутсайдеров делал Серию А лучшей лигой мира в 80х-90х ?? По вашему лига в которой Юве берёт 9 чемпионств подряд (!!!) сильная?? =)) Надеюсь вы с таким же интересом смотрите и Бундеслигу - там ведь ровно такая же ситуация =))

И если АПЛ настолько не интересна, почему вы постоянно на ветках матчей АПЛ?? Вы специально готовы спорить О НЕИНТЕРЕСНОМ ВАМ ЧЕМПИОНАТЕ ?? Ну да, мы все поверили =))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
20 мая в 21:37
Респект,но тогдашних судей с сегодняшими ВАРщиками в ряд не поставлю
shlifen
shlifen ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
20 мая в 19:17
"Серию А выигрывает Верона (1985) и Сампдория (1991) - Серия А сильнейшая лига мира.
АПЛ выигрывает Блэкбэрн и Лестер -"слабый уровень АПЛ" - ваша логика неоспорима =)) Или вы не в курсе кто выигрывал СериАл?? =) Или это очередной пример "это другое" и "избирательной слепоты"?? =)
Viduka
Viduka ответ azkan (раскрыть)
20 мая в 16:46
В этом году уже не будет. Двое - Ширер и Анри - были введены первыми вне конкурса, остальных шестерых выбирали болельщики из числа 23 кандидатов, в числе которых был и Терри. В будущем голосование продолжится и Зал Славы будет периодически пополняться новыми членами, так что дойдет очередь и до Джей Ти.
azkan
azkan ответ Viduka (раскрыть)
20 мая в 16:20
Интересно а Терри тоже не включают по этим причинам? Он точно должен быть в десятке.
Viduka
Viduka ответ Hoyar (раскрыть)
20 мая в 15:34, ред.
Не включат. Планировалось, что первыми двумя игроками, введенными в Зал Славы, будут Гиггз и Ширер, но после известия об инциденте валлийца поменяли на Анри и вычеркнули из списка кандидатов.
Hoyar
Hoyar ответ Viduka (раскрыть)
20 мая в 15:15
Я думаю и его включат, как и Видуку, просто не успели.
Viduka
Viduka ответ kinderpingui (раскрыть)
20 мая в 15:12
Репутация подвела. Сперва сожительство с женой брата, из-за чего от него отреклась вся его родня, теперь вот обвинение в избиении двух женщин, включая собственную возлюбленную.
Hoyar
Hoyar
20 мая в 15:09
Легенда 8.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
20 мая в 15:08
Поздравляю Джеррарда
kinderpingui
kinderpingui
20 мая в 15:04
Хм, странно почему нет Гигза...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
20 мая в 15:01
Титул.... Забудестя, а Ливер Милан никогда
L. F. С.
L. F. С.
20 мая в 14:38
Роналдо феномен и СтивиДжи два футболиста от которых фанател в детстве, первые две футб.формы с их именами покупали когда-то. Заслужил конечно кэп.
abramjan
abramjan
20 мая в 14:03
Ну если в достижение ставить 17 лет в одном клубе а так сам по себе не лучше многих других просто распиаренный так как из ливера двухтысячных и вспомнить больше некого а ситуация требует вот и вытащили из нафталина чучело Стиви...
LOpp
LOpp
20 мая в 13:51
Эдвина Ван Дер Сара тоже должны включить
25процентный клоун
25процентный клоун
20 мая в 13:40, ред.
Респект, когда ливер был не кабинетным и никто не симулировал, ВАР не вытаскивал, голы не отменяли, камбэчили
Lewa2708
Lewa2708 ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
20 мая в 13:33
Это же на ЧМ было, тем более закат карьеры, в 38 лет
dzvinka
dzvinka ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
20 мая в 13:29
    Rheinfall
    Rheinfall ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
    20 мая в 13:29
    Они зато ЛЧ и кубок УЕФА брали и в Англии все кубки. Анри с Арсеналом и Ширер с сороками что в европе брали не подскажешь?
    Rheinfall
    Rheinfall
    20 мая в 13:12
    Следующий должен быть в этом зале Джейми Каррагер.
    Rheinfall
    Rheinfall
    20 мая в 13:07
    Абсолютно заслуженно. Стиви Джи легенда Ливерпуля и один из лучших футболистов Англии.
    Lewa2708
    Lewa2708 ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
    20 мая в 13:04
    Я думаю, Симан и Шмейхель долго ждать не будут
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    20 мая в 12:55
    Где защитники и вратари??? Обидно как-то за эти позиции...
    STVA 1
    STVA 1
    20 мая в 12:42
    По достижениям заслуженно....А вот с человеческой(((
    Ironigor
    Ironigor
    20 мая в 12:32, ред.
    Без разговоров, заслуженно!!!
    Но у меня один вопрос , открытие было на прошлой неделе ??? Стиви уже седьмой по счету на этой неделе ??!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    20 мая в 12:31
    Заслуженно! Стиви джи легенда Ливерпуля , английского и мирового футбола!
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    20 мая в 12:26
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      20 мая в 12:26
      И это по заслугам...
      Roger Young
      Roger Young
      20 мая в 12:23
      Потом вскроется надуманный расистский скандал и выведут обратно. Делов-то
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100