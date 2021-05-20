Стивен Джеррард введён в Зал славы АПЛ

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард введен в Зал славы АПЛ.
Джеррард выступал за «Ливерпуль» в течение 17 лет. В его активе 504 матча за «красных», в которых он забил 120 голов и отдал 92 результативных паса.
Стивен стал седьмым членом Зала славы АПЛ. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда и Денниса Бергкампа.
Ранее Джеррард, ныне возглавляющий «Рейнджерс», был признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии.
Джеррард начал камбэк, забив головой
Джеррард начал камбэк, забив головой
"Избирательная слепота свойственна тем, кто не видит кто преподнёс Ливерпулю первый в истории титул АПЛ." - пожалуйста не меняйте тему, я с вами вообще Ливерпуль не обсуждал. Тема про середняков победителей Серии А, и середняков победителей АПЛ, то что вы пытаетесь её поменять и начать обсуждать чемпионство Ливерпуля, говорит о вас не с лучшей стороны...
"В Италии даже при донных составах тяжело обыграть буксующих лидеров," - разве не высокий уровень середняков и даже аутсайдеров делал Серию А лучшей лигой мира в 80х-90х ?? По вашему лига в которой Юве берёт 9 чемпионств подряд (!!!) сильная?? =)) Надеюсь вы с таким же интересом смотрите и Бундеслигу - там ведь ровно такая же ситуация =))
И если АПЛ настолько не интересна, почему вы постоянно на ветках матчей АПЛ?? Вы специально готовы спорить О НЕИНТЕРЕСНОМ ВАМ ЧЕМПИОНАТЕ ?? Ну да, мы все поверили =))
"Избирательная слепота свойственна тем, кто не видит кто преподнёс Ливерпулю первый в истории титул АПЛ." - пожалуйста не меняйте тему, я с вами вообще Ливерпуль не обсуждал. Тема про середняков победителей Серии А, и середняков победителей АПЛ, то что вы пытаетесь её поменять и начать обсуждать чемпионство Ливерпуля, говорит о вас не с лучшей стороны...
"В Италии даже при донных составах тяжело обыграть буксующих лидеров," - разве не высокий уровень середняков и даже аутсайдеров делал Серию А лучшей лигой мира в 80х-90х ?? По вашему лига в которой Юве берёт 9 чемпионств подряд (!!!) сильная?? =)) Надеюсь вы с таким же интересом смотрите и Бундеслигу - там ведь ровно такая же ситуация =))
И если АПЛ настолько не интересна, почему вы постоянно на ветках матчей АПЛ?? Вы специально готовы спорить О НЕИНТЕРЕСНОМ ВАМ ЧЕМПИОНАТЕ ?? Ну да, мы все поверили =))
АПЛ выигрывает Блэкбэрн и Лестер -"слабый уровень АПЛ" - ваша логика неоспорима =)) Или вы не в курсе кто выигрывал СериАл?? =) Или это очередной пример "это другое" и "избирательной слепоты"?? =)
АПЛ выигрывает Блэкбэрн и Лестер -"слабый уровень АПЛ" - ваша логика неоспорима =)) Или вы не в курсе кто выигрывал СериАл?? =) Или это очередной пример "это другое" и "избирательной слепоты"?? =)
Но у меня один вопрос , открытие было на прошлой неделе ??? Стиви уже седьмой по счету на этой неделе ??!
Но у меня один вопрос , открытие было на прошлой неделе ??? Стиви уже седьмой по счету на этой неделе ??!
Никакого уважения к нему не осталось.
Никакого уважения к нему не осталось.