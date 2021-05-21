Агент Еременко: «Возвращение в „Ростов“? Исключено»

Агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко заявил, что игрок не рассматривает возможность возвращения в ростовский клуб.
23 февраля «Ростов» объявил о расторжении контракта с Еременко по обоюдному согласию сторон.
Роман Еременко сейчас индивидуально тренируется дома в Хельсинки, он регулярно поддерживает форму. У Еременко были предложения от финских клубов, но пока он не рассматривает их.
Возможно ли возвращение в «Ростов»? Исключено. Не вижу в этом смысла. «Ростов» захотел расторгнуть контракт, поэтому какой смысл?
Ранее ходили слухи, что Еременко может перейти в «Сочи».