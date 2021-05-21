ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Агент Еременко: «Возвращение в „Ростов“? Исключено»

21 мая 2021, 13:48

Агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Еременко заявил, что игрок не рассматривает возможность возвращения в ростовский клуб.

23 февраля «Ростов» объявил о расторжении контракта с Еременко по обоюдному согласию сторон.

Роман Еременко сейчас индивидуально тренируется дома в Хельсинки, он регулярно поддерживает форму. У Еременко были предложения от финских клубов, но пока он не рассматривает их.

Возможно ли возвращение в «Ростов»? Исключено. Не вижу в этом смысла. «Ростов» захотел расторгнуть контракт, поэтому какой смысл?

Ранее ходили слухи, что Еременко может перейти в «Сочи».

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии15
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ viv (раскрыть)
21 мая в 21:52
Карпин требует от всех игроков постоянного прессинга по всему полю. Роману это уже не потянуть. Он хотел бы выступать в роли свободного художника.
viv
viv
21 мая в 18:16
Еременко понял что в Ростове делать нечего. Никаких перспектив.
Союзник противников
Союзник противников
21 мая в 17:58
Правильный перевод такой :"Возвращение в футбол? Исключено! Доходность поставок легальных лёгких наркотиков на европейский континент оказалась значительно выше".
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 14:02
Ростов говорит, что Роман был инициатором расторжения контракта, агент же говорит, что это Ростов расторг. Кто то явно говорит неправду . Но кто ??? Уж больно неожиданно все произошло.
Beekeeper
Beekeeper
21 мая в 13:59
Пускай сидит в хельсинки дальше.
Василий 50
Василий 50
21 мая в 13:51
Довольно мутная история
Ironigor
Ironigor
21 мая в 13:50
Да пусть выбирает сам где себе на пенсию собрать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100