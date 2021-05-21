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Безуглов рассказал о состоянии футболистов сборной России

21 мая 2021, 13:08

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов накануне старта Евро-2020.

Неоднократно уже говорил, что полностью здоровых не бывает, есть небольшое жалобы, где-то что-то подергивает. Но все ребята работают в общей группе, кто-то с небольшими ограничениями. Например, Антон Заболотный. У него небольшие проблемы с мышцей таза, но глобальных проблем мы не видим. Находимся по этому поводу в контакте с руководством ЦСКА, мониторим ситуацию. В Австрию завтра улетаем в хорошем настроении, в целом все нормально.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 мая в 13:45
Им бы куда-нибудь на Мальдивы на канары слетать пузо погреть...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
21 мая в 13:20
sv_1969
sv_1969
21 мая в 13:10
Главное что нет серьёзных проблем
sihafazatron
sihafazatron
21 мая в 13:09
Почти все трезвые и на этом спасибо)
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