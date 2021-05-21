Безуглов рассказал о состоянии футболистов сборной России

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов накануне старта Евро-2020.

Неоднократно уже говорил, что полностью здоровых не бывает, есть небольшое жалобы, где-то что-то подергивает. Но все ребята работают в общей группе, кто-то с небольшими ограничениями. Например, Антон Заболотный. У него небольшие проблемы с мышцей таза, но глобальных проблем мы не видим. Находимся по этому поводу в контакте с руководством ЦСКА , мониторим ситуацию. В Австрию завтра улетаем в хорошем настроении, в целом все нормально.