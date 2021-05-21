Тренер по физподготовке: «Жирков не растрачивает свои ресурсы понапрасну»

Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников объяснил, почему в национальную команду продолжает вызываться футболист «Зенита» , которому скоро исполнится 38 лет.

Юра не растрачивает свои ресурсы понапрасну — спокойный, режимный. Семейный человек, которого, как мне кажется, не интересуют тусовки. Работает на опыте, тем более что прошел английскую школу.

Что касается позиции в сборной — Йоахим Лёв как-то говорил, что ему нужен Озил, и не важно, играет он в клубе или нет. В сборной Месут выполняет нужную работу. Не играет в клубе — проблемы клуба. Жирков выходит на поле и доказывает все, независимо от возраста. Какой смысл делать выводы глобального характера, исходя из его показатели в клубе? Тем более что конкуренты по позиции в сборной и сейчас уступают ему в классе.