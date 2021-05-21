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Тренер по физподготовке: «Жирков не растрачивает свои ресурсы понапрасну»

21 мая 2021, 11:47

Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников объяснил, почему в национальную команду продолжает вызываться футболист «Зенита» Юрий Жирков, которому скоро исполнится 38 лет.

Юра не растрачивает свои ресурсы понапрасну — спокойный, режимный. Семейный человек, которого, как мне кажется, не интересуют тусовки. Работает на опыте, тем более что прошел английскую школу.

Что касается позиции в сборной — Йоахим Лёв как-то говорил, что ему нужен Озил, и не важно, играет он в клубе или нет. В сборной Месут выполняет нужную работу. Не играет в клубе — проблемы клуба. Жирков выходит на поле и доказывает все, независимо от возраста. Какой смысл делать выводы глобального характера, исходя из его показатели в клубе? Тем более что конкуренты по позиции в сборной и сейчас уступают ему в классе.

Недавно ходили разговоры, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Жирковым.

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Garrincha58
Garrincha58
21 мая в 14:18
естественно он не растрачивает он наверняка держит руки над столом
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 14:09
Сидя на лавке в Зените, много не растратишь. А в сборной парня хватает максимум минут на двадцать. Так что ресурсы уже давно растрачены, а молодильных яблок у Черчесова нет.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
21 мая в 13:35, ред.
Всем плевать на то, что он там растрачивает или не растрачивает.

Во всех матчах сборной против крайне посредственных команд нашей группы он был якорем, через его фланг все ходили пешком, а он отдавал половину неточных передач.

За что его хвалить, чтолько за то, что играет в своем возрасте?

В то же время, в полуфинале ЛЕ "Арсенал" - "Вильяреал" Рауль Альбиоль его возраста был герой матча, причем в обоих матчах.
rubinovyi2
rubinovyi2
21 мая в 13:09
Какие уже ресурсы?
Достаточно увидеть лицо Юры,после 20-25 минут игры на поле,что-бы понять,там уже не ресурсы,а издевательство над собственным организмом.
beefs
beefs
21 мая в 12:45
побольше бы таких профессионалов в нашем футболе...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 мая в 12:38
"Не растрачивает свои ресурсы понапрасну". Естественно: если будет тренироваться как все остальные, сил на официальные матчи не хватит. И не только на матчи, но и на то, чтобы отпахать 5-10 минут. Вот и бережёт себя Ю.В., чтобы, не дай бог, ножку не подвернуть или мышцу не потянуть. И тренер по физ.подготовке не разрешает ему по причине возраста и потерявших упругость мышц "насиловать" себя. А то ведь и обвинить могут в насилии над личностью.
Caniggia
Caniggia
21 мая в 12:30
Видимо, после Евро объявит о завершении своей славной карьеры.
Бубнин
Бубнин
21 мая в 12:27
Да у нас все так, не особо растрачивают..
mihaluch
mihaluch
21 мая в 12:16
Своим отношением к делу он всё доказал.
STVA 1
STVA 1
21 мая в 12:03
Годы все равно берут своё
КЭТиК
КЭТиК
21 мая в 11:57
Не пьет, ни курит и спортм занимается - этого достаточно.
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