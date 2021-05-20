Ширко: «Тедеско, находясь у бровки, давал футболистам эмоции»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о работе , а также прокомментировал возможное назначение Руя Витории в московский клуб.

Какого я мнения о португальском тренере Витории? Много уже было сказано на тему его возможного прихода. Не то чтобы это человек-загадка, но особо много мы о нем не знаем. Да, здесь чуть-чуть информации, там чуть-чуть… Возможно, был проведен анализ его профессиональных качеств, на основании чего и был сделан вывод, что Витория способен помочь команде и его надо приглашать.

Чего жду от работы нового наставника «Спартака»? От работы любого тренера всегда ждешь создания боеспособной команды, на которую приятно смотреть и которая добивается результата. Надеюсь, что в соответствии с данными критериями этого человека и приглашают в клуб, и надеюсь, что у него это получится.

Потеря ли Тедеско для «Спартака»? Если говорить об итоговом результате, то да. Но, надо отметить, что иногда были матчи, которые давались слишком тяжело, и порой команда проигрывала. Возьмем к примеру концовку сезона: победы были тяжелыми, натужными, и иногда где-то даже везло. С теми же «Химками» и «Арсеналом» очень трудно пришлось — на зубах выиграли. Нелегко далась и ничья с «Ахматом». При этом команда показывала довольно тяжелую игру. Поэтому результат для такой игры, для такого стечения обстоятельств — нормальный.

А если говорить об игре и Тедеско, то, думаю, находясь у бровки, он давал футболистам эмоции, но в целом, моё мнение, у него не получилось создать интересную играющую команду. Да, были исполнители, которые решали моменты, но какой-то слаженной коллективной игры, мне кажется, не получилось. Не получилось создать игровые связи, за счет которых «Спартак» мог бы показывать более атакующий комбинационный футбол.