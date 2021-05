Председатель «Уигана» потроллил «Тоттенхэм» и заявил об интересе к Кейну

Председатель правления «Уигана» Талал Аль-Хаммад в своём твиттере пошутил над «Тоттенхэмом», заявив о готовности приобрести форварда «шпор» , который намерен покинуть клуб.

Having lifted silverware more recently than Tottenham Hotspur we are continuing to monitor the Harry Kane situation closely https://t.co/UV0Dw8ZEMt