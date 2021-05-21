Президент и тренер «Санта-Клары» оделись в коров после выхода клуба в ЛК

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21 мая 2021, 01:12

«Санта-Клара» заняла 6-е место по итогам сезона-2020/21 в чемпионате Португалии и вышла в еврокубки. В заключительном туре Примейры команда разгромила «Фаренсе» (4:0).

Клуб их города Понта-Делгада в следующем сезоне выступит в Лиге Конференций. Главный тренер команды и президент клуба Руи Кордейру сдержали обещание, данное болельщикам, надели костюмы коров и в таком виде пришли на пресс-конференцию.