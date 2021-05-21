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Президент и тренер «Санта-Клары» оделись в коров после выхода клуба в ЛК

21 мая 2021, 01:12

«Санта-Клара» заняла 6-е место по итогам сезона-2020/21 в чемпионате Португалии и вышла в еврокубки. В заключительном туре Примейры команда разгромила «Фаренсе» (4:0).

Клуб их города Понта-Делгада в следующем сезоне выступит в Лиге Конференций. Главный тренер команды Даниэл Рамос и президент клуба Руи Кордейру сдержали обещание, данное болельщикам, надели костюмы коров и в таком виде пришли на пресс-конференцию.

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Все комментарии
galem72
galem72
21 мая в 10:34
Безусловно, для такого маленького и небогатого клуба выход даже в Лигу Конференций — большое достижение.
LOpp
LOpp
21 мая в 07:05
Эх, на их месте должен был быть цска
Олич и Бабаев тогда бы примерили форму лошадей.
ДАША Д
ДАША Д
21 мая в 05:51
Это грандиозный успех.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 мая в 05:06
Анонс формы в ЛК? Интересно, это домашняя форма или выездная будет?
ЮЗИК
ЮЗИК
21 мая в 03:21
Молодцы, слово держат
VeniaminS
VeniaminS
21 мая в 01:30
Нормальная радость.
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