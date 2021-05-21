Президент и тренер «Санта-Клары» оделись в коров после выхода клуба в ЛК

«Санта-Клара» заняла 6-е место по итогам сезона-2020/21 в чемпионате Португалии и вышла в еврокубки. В заключительном туре Примейры команда разгромила «Фаренсе» (4:0).
Клуб их города Понта-Делгада в следующем сезоне выступит в Лиге Конференций. Главный тренер команды Даниэл Рамос и президент клуба Руи Кордейру сдержали обещание, данное болельщикам, надели костюмы коров и в таком виде пришли на пресс-конференцию.
Promessa cumprida ✅— cd.santaclara (@CD_SantaClara) May 19, 2021
SANTA na EUROPA 👊#BravosAçorianos #Centenário pic.twitter.com/6TIBRFaEA7
Олич и Бабаев тогда бы примерили форму лошадей.
Олич и Бабаев тогда бы примерили форму лошадей.