ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. ФНЛ 2020/2021

Пиняев: «Созвонились с Месси, он интересуется, что за суета»

17 мая 2021, 12:38

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев в шуточной форме в историях своего инстаграма отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону».

Лео с утра СМИ прочитал, созвонились, интересуется, что за суета.

Пиняев: «Созвонились с Месси, он интересуется, что за суета»

Все новости
ЦСКА потроллил «Спартак» после назначения Руя Витории
24 мая Комментарии43
«Кипу пока не всю прислали». Пиняев опубликовал фото в кепке «Барселоны»
22 мая ФотоКомментарии4
Председатель «Уигана» потроллил «Тоттенхэм» и заявил об интересе к Кейну
21 мая Комментарии4
Президент и тренер «Санта-Клары» оделись в коров после выхода клуба в ЛК
21 мая ФотоКомментарии6
Слуцкий: «Сказал Дзюбе держать руки над столом»
20 мая Комментарии27
Слуцкий потроллил Ташаева
19 мая ФотоКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:34
главное, чтоб Лео не переживал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 мая в 17:05
Красавчик, с юмором дружит.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
17 мая в 13:00
Молодёжь выучила новое для себя слово и пихает его куда ни попадя
(насколько известно массовое применение началось с подачи горцев)
Kaguzuti
Kaguzuti
17 мая в 12:50, ред.
    ОПС
    ОПС
    17 мая в 12:40
    В каждой шутке есть место шутке.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100