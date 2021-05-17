Пиняев: «Созвонились с Месси, он интересуется, что за суета»

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев в шуточной форме в историях своего инстаграма отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону».
Лео с утра СМИ прочитал, созвонились, интересуется, что за суета.
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев в шуточной форме в историях своего инстаграма отреагировал на слухи о возможном переходе в «Барселону».
Лео с утра СМИ прочитал, созвонились, интересуется, что за суета.
(насколько известно массовое применение началось с подачи горцев)
(насколько известно массовое применение началось с подачи горцев)