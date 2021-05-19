ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2020/2021

Слуцкий потроллил Ташаева

19 мая 2021, 20:27

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над хавбеком «Спартака» Александром Ташаевым.

Сидишь как игрок стартового состава.

В этом сезоне Ташаев выступал за «Спартак-2».

Все новости
ЦСКА потроллил «Спартак» после назначения Руя Витории
24 мая Комментарии43
«Кипу пока не всю прислали». Пиняев опубликовал фото в кепке «Барселоны»
22 мая ФотоКомментарии4
Председатель «Уигана» потроллил «Тоттенхэм» и заявил об интересе к Кейну
21 мая Комментарии4
Президент и тренер «Санта-Клары» оделись в коров после выхода клуба в ЛК
21 мая ФотоКомментарии6
Слуцкий: «Сказал Дзюбе держать руки над столом»
20 мая Комментарии27
«Спасибо, тренер». Жиго поблагодарил Тедеско, опубликовав фото его пинка
18 мая ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ Chevengur (раскрыть)
20 мая в 11:34
я же татарин, мне можно писать так как я хочу)
Chevengur
Chevengur ответ ildar_3871 (раскрыть)
19 мая в 22:51
"расцвел"
ermak6848
ermak6848
19 мая в 22:28
лишняя энергия у пельменя потянла на мини-юмор в гетрах..
ildar_3871
ildar_3871
19 мая в 21:53, ред.
ЛВС молодчик ! Он прямо рассвел в Рубине !
dalex83
dalex83
19 мая в 21:49
Мамаев и Кокорин потролили Пака табуреткой
баск
баск
19 мая в 21:33
Слуцкий странный какой-то.
Он что, не в курсе, что Ташаев даже в основу Спартака-2 уже и то проходит через раз, а когда и проходит, то им там просто дырки затыкают?

Ташаев, похоже- второй Ваня Соловьев.
Но тот хоть осел наконец плотно, нашёл свой клуб, играет постоянно и даже забивает иногда.
Клуб этот называется "Новбахор", из славного узбекского города Наманган))

Ташаеву тоже пора подумать, может ещё поиграть успеет, годы-то идут..)))
Трезвый повар
Трезвый повар
19 мая в 21:22
В прошлом году Слуцкий пытался троллить Дзюбу. Но тот в ответ ещё больше затроллил Слуцкого. На этот раз Слуцкий выбрал для троллинга более спокойного
mihaluch
mihaluch
19 мая в 21:15
Ну кто-то должен сидеть на лавке.
Трезвый повар
Трезвый повар
19 мая в 20:56
Слуцкий подписан на инстаграм Ташаева? Это по меньшей мере странно. Игроков Рубина не проходящих в основу он тоже троллит?
dalex83
dalex83
19 мая в 20:42
Ташаев потроллил Слуцкого БигМаком)
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 20:39, ред.
Надо было парню из Динамо уходить, чтоб раствориться . Спасибо Леня напомнил, что есть такой игрок.
stanichnik
stanichnik
19 мая в 20:37
shlomo
shlomo
19 мая в 20:35
Ну да...троллить не большая победа...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100