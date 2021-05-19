Слуцкий потроллил Ташаева

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над хавбеком «Спартака» Александром Ташаевым.
Сидишь как игрок стартового состава.
В этом сезоне Ташаев выступал за «Спартак-2».
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над хавбеком «Спартака» Александром Ташаевым.
Сидишь как игрок стартового состава.
В этом сезоне Ташаев выступал за «Спартак-2».
Он что, не в курсе, что Ташаев даже в основу Спартака-2 уже и то проходит через раз, а когда и проходит, то им там просто дырки затыкают?
Ташаев, похоже- второй Ваня Соловьев.
Но тот хоть осел наконец плотно, нашёл свой клуб, играет постоянно и даже забивает иногда.
Клуб этот называется "Новбахор", из славного узбекского города Наманган))
Ташаеву тоже пора подумать, может ещё поиграть успеет, годы-то идут..)))
Он что, не в курсе, что Ташаев даже в основу Спартака-2 уже и то проходит через раз, а когда и проходит, то им там просто дырки затыкают?
Ташаев, похоже- второй Ваня Соловьев.
Но тот хоть осел наконец плотно, нашёл свой клуб, играет постоянно и даже забивает иногда.
Клуб этот называется "Новбахор", из славного узбекского города Наманган))
Ташаеву тоже пора подумать, может ещё поиграть успеет, годы-то идут..)))