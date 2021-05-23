«Барселона» провела командное собрание, посвященное окончанию сезона

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23 мая 2021, 14:16

Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что «сине-гранатовые» провели командное собрание, посвященное окончанию сезона.

Команда позавтракала вместе в «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» (спортивный комплекс «Барселоны»). Во время собрания присутствовал весь персонал и футболисты, кроме Педри, которому разрешил начать свой летний отпуск раньше.

Куман использовал мероприятие, чтобы выступить с речью, в которой он дал свою оценку тому, как прошел сезон, поблагодарил всех за месяцы напряжённой работы и пожелал всем прекрасного отпуска, а также пожелал всего наилучшего всем игрокам, которые примут участие в международных соревнованиях в течение следующих нескольких недель.​