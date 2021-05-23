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«Барселона» провела командное собрание, посвященное окончанию сезона

23 мая 2021, 14:16

Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что «сине-гранатовые» провели командное собрание, посвященное окончанию сезона.

Команда позавтракала вместе в «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» (спортивный комплекс «Барселоны»). Во время собрания присутствовал весь персонал и футболисты, кроме Педри, которому Рональд Куман разрешил начать свой летний отпуск раньше.

Куман использовал мероприятие, чтобы выступить с речью, в которой он дал свою оценку тому, как прошел сезон, поблагодарил всех за месяцы напряжённой работы и пожелал всем прекрасного отпуска, а также пожелал всего наилучшего всем игрокам, которые примут участие в международных соревнованиях в течение следующих нескольких недель.​

«Барселона» провела командное собрание, посвященное окончанию сезона

«Барселона» провела командное собрание, посвященное окончанию сезона

«Барселона» провела командное собрание, посвященное окончанию сезона

«Барселона» провела командное собрание, посвященное окончанию сезона

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 19:54
Все довольны)))
Van Vanovich
Van Vanovich
23 мая в 17:59
наверно нужно было слить кубок. Кто знал, что в конце будет такая возможность выиграть чемпионат. Но думаю не плохо закончили чемпионат. Куману дали непонятно что, Месси не сваливший с Барсы и разобраннный состав со шлаком.
Caniggia
Caniggia
23 мая в 15:36
И на командном собрании Куман торжественно всех поздравил с проваленным напрочь сезоном!
shlomo
shlomo
23 мая в 14:46
Сезон - коту под хвост.....
ДСА
ДСА
23 мая в 14:41
Сезон следует признать проваленным.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
23 мая в 14:33
Единогласно проголосовали продолжать и дальше платить гному десятину))
allemz
allemz ответ Брулин (раскрыть)
23 мая в 14:27, ред.
Скидывались на трансфер Холанда, кто сколько может)
Брулин
Брулин
23 мая в 14:21
Сезон провалили что еще можно обсуждать то
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