ГлавнаяНовостиЗаграница: событияРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Хавбек ЦСКА Никола Влашич женился

22 мая 2021, 23:51

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич сегодня женился на своей девушке Ане.

Портал Volimhrvatsku отмечает, что пара уже давно состоит в отношениях.

В минувшем сезоне РПЛ хорват провёл 26 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Все новости
Тилю предложили выступать за сборную Замбии
Вчера, 19:32 Комментарии14
Алекс Фергюсон и Руни присутствуют на финале Лиги Европы
Вчера, 00:04 ФотоКомментарии3
Дешам поприветствовал Бензема, который не играл за сборную с 2015 года
26 мая ВидеоКомментарии7
Официально«Барса», «Реал» и «Ювентус» раскритиковали УЕФА в официальном заявлении
26 мая Комментарии54
Фергюсон поделился советами с игроками МЮ перед финалом Лиги Европы
26 мая ФотоКомментарии7
СлухиКонте в течение сегодняшнего дня встретится с руководством «Интера»
24 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
23 мая в 18:07, ред.
Оооо, какое событие ,а где сто грамм , тезка ?
oFANATo
oFANATo
23 мая в 11:56
Поздравляем Николу с этим знаменательным событием.
cska59
cska59
23 мая в 11:03
Никола,поздравляем,совсем взрослый стал.
SHMEL
SHMEL
23 мая в 10:31
Рад за Николу. Но как видно по фото, скоро у них появится первенец...
cska1948
cska1948
23 мая в 10:11
Совет да любовь! Но есть вопрос...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
23 мая в 09:56
Как говорили ещё наши предки
" Совет вам в доме и любовь" .
Добавлю -- и мирного неба над вашими головами.
Garrincha58
Garrincha58
23 мая в 09:15
в ЦСКА Обляков теперь Влашич кто следующий?
ЧиП
ЧиП
23 мая в 08:29
👏👏👏 Счастливой семейной жизни🎆🎇
Желаю что бы дети выросли здоровыми и умными🤰
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 05:17
Мои поздравления! Счастья, мира и добра!
swed27
swed27
23 мая в 03:18
Счастья и здоровья молодым
gx747y3wraez
gx747y3wraez
23 мая в 01:55
Главная новость дня (нет)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 01:51
Мои поздравления Николе!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 01:15
Мужем стал, до папы недолго осталось.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 мая в 01:00
Дай то бог !!!
makkie
makkie
23 мая в 00:07, ред.
Если бы не округлившийся животик невесты, то Влашич бы и не женился ))
Поздравляем!
stanichnik
stanichnik
23 мая в 00:00
Невеста не скрывает, что молодые давно любят друг друга!
Совет, да любовь им!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
22 мая в 23:58
"Давно состоит в отношениях пара". Значит скоро прибавление. Счастья Николе и его семье!!!
Ironigor
Ironigor
22 мая в 23:52, ред.
Мои поздравления. Будьте счастливы !!! По ходу она уже беременна !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100