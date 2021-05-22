Хавбек ЦСКА Никола Влашич женился

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич сегодня женился на своей девушке Ане.
Портал Volimhrvatsku отмечает, что пара уже давно состоит в отношениях.
В минувшем сезоне РПЛ хорват провёл 26 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
" Совет вам в доме и любовь" .
Добавлю -- и мирного неба над вашими головами.
" Совет вам в доме и любовь" .
Добавлю -- и мирного неба над вашими головами.
Желаю что бы дети выросли здоровыми и умными🤰
Желаю что бы дети выросли здоровыми и умными🤰
Поздравляем!
Поздравляем!
Совет, да любовь им!
Совет, да любовь им!