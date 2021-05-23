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«Барселона» активирует опцию продления контракта с Пучем

23 мая 2021, 16:45

«Барселона» продлит сотрудничество с полузащитником Рикардом Пучем.

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, каталонский клуб активирует опцию продления соглашения, которая прописана в контракте игрока, до лета 2023 года.

Пуч хочет остаться в «Барселоне» после того, как «сине-гранатовые» дважды отклонили запросы по аренде футболиста в завершившемся сезоне. Полузащитник поговорит о своём будущем с президентом клуба Жоаном Лапортой, когда прояснится ситуация с главным тренером «Барселоны» на следующий сезон.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 мая в 18:06
Очень полезный игрок
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 17:18
А вот это хорошая новость. Не знаю , что там между ним и Куманом на самом деле произошло, но парень талантлив и продавать его не стоит - определенно. Молодежь в Барселоне подобралась хорошая , а смена поколений просто необходима. Да и тренер новый наверняка даст парню больше игрового времени, если он конечно будет , а он должен быть.
Надеюсь Барселона в следующем сезоне будет более сильным коллективом.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
23 мая в 16:56
Парень талантлив и при определенной доли усердия может вырасти в отличного игрока!
ДАША Д
ДАША Д
23 мая в 16:46
На него большие надежды.
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