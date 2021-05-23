«Барселона» активирует опцию продления контракта с Пучем

«Барселона» продлит сотрудничество с полузащитником Рикардом Пучем.
Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, каталонский клуб активирует опцию продления соглашения, которая прописана в контракте игрока, до лета 2023 года.
Пуч хочет остаться в «Барселоне» после того, как «сине-гранатовые» дважды отклонили запросы по аренде футболиста в завершившемся сезоне. Полузащитник поговорит о своём будущем с президентом клуба Жоаном Лапортой, когда прояснится ситуация с главным тренером «Барселоны» на следующий сезон.
Надеюсь Барселона в следующем сезоне будет более сильным коллективом.
Всем здоровья.
Надеюсь Барселона в следующем сезоне будет более сильным коллективом.
Всем здоровья.