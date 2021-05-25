Верету: «Надеюсь, Фонсека найдёт хороший клуб. Он прекрасный тренер»

Полузащитник «Ромы» поблагодарил за работу в клубе и поделился мыслями о скорой работе под руководством нового главного тренера команды .

Он [Фонсека] очень строгий тренер, я добился с ним большого прогресса. Я провел с ним два хороших сезона. Благодарю его и надеюсь, что он найдет хороший клуб, потому что он действительно отличный тренер. Он скромный и заботливый, всегда был справедлив к нам.

Моуриньо — великий тренер, завоевавший много титулов. В Италии мы помним его требл с «Интером». Для игрока всегда большая честь тренироваться у великих тренеров, достигать великих целей.