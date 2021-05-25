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Верету: «Надеюсь, Фонсека найдёт хороший клуб. Он прекрасный тренер»

25 мая 2021, 13:04

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету поблагодарил Паулу Фонсеку за работу в клубе и поделился мыслями о скорой работе под руководством нового главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Он [Фонсека] очень строгий тренер, я добился с ним большого прогресса. Я провел с ним два хороших сезона. Благодарю его и надеюсь, что он найдет хороший клуб, потому что он действительно отличный тренер. Он скромный и заботливый, всегда был справедлив к нам.

Моуриньо — великий тренер, завоевавший много титулов. В Италии мы помним его требл с «Интером». Для игрока всегда большая честь тренироваться у великих тренеров, достигать великих целей.

Ранее сообщалось, что Фонсека на этой неделе проведёт встречу с руководством «Фиорентины».

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beefs
beefs ответ ЮЗИК (раскрыть)
25 мая в 13:09
для Спартака он слишком дорогой...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 13:07
Почему не в Спартак
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