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«Не гонюсь за рекордами — они гонятся за мной». Роналду подвёл итоги сезона

25 мая 2021, 01:46

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме, в котором подвёл итоги сезона-2020/21.

Жизнь и карьера любого топ-игрока состоит из взлётов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами с выдающимися игроками и амбициозными целями, поэтому мы всегда должны делать всё возможное, чтобы поддерживать высокий уровень.

В этом году мы не смогли выиграть Серию А. Поздравляем «Интер» с заслуженным титулом. Однако я должен ценить всё, чего мы достигли в этом сезоне с «Ювентусом», как в коллективном, так и в индивидуальном плане. Суперкубок Италии, Кубок Италии и трофей лучшего бомбардира Серии А наполняют меня радостью, особенно из-за того, что в этой стране ни одна победа не даётся легко.

Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую поставил перед собой в первый день приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром этой великой футбольной страны, полной потрясающих игроков, топ-клубов и обладающей своей футбольной культурой.

Я уже говорил, что не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной. Для тех, кто не понимает, что я имею в виду, всё очень просто: футбол — коллективная игра, но именно через индивидуальное преодоление мы помогаем нашим командам достигать своих целей. Всегда хочется большего на поле, при этом всё больше работая вне его, чтобы в конечном итоге рекорды и командные трофеи становились неизбежными, причём одни были естественным следствием других.

Так что я очень горжусь этими достижениями, которых стало ещё больше в последние дни: чемпион Англии, Испании и Италии; обладатель Кубков Англии, Испании и Италии; обладатель Суперкубков Англии, Испании и Италии; лучший игрок Англии, Испании и Италии; лучший бомбардир Англии, Испании и Италии; более 100 голов за клубы из Англии, Испании и Италии.

Ничто не может сравниться с чувством осознания того, что я оставил свой след в странах, где играл, и доставлял радость фанатам клубов, которые представлял. Это то, ради чего я работаю, это то, что меня волнует, и это то, к чему я буду всегда стремиться до самого конца.

Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии! Мы вместе!

Напомним, Роналду был признан лучшим игроком «Ювентуса» в этом сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:37
скоро они уже отвяжутся
УЕСКА
УЕСКА
25 мая в 17:42
Этот только о собственной статистике думает а команда чуть мимо ЛЧ не пролетела.
Project Pandora
Project Pandora
25 мая в 10:10
Менталитет спортсмена. Устремленность, желание быть лучшим и постоянная работа. Это именно то, за что я ценю Роналду. Есть одно "но": у него психология спортсмена в индивидуальных видах спорта, типа бегуна или лыжника, где каждый в гонке соперник, даже свои. Но именно это сделало его выдающимся футболистом.
ДСА
ДСА
25 мая в 08:26
Индивидуально сезон удачный, а командно - провальный.
Elliada
Elliada
25 мая в 08:04
Это из фильма "Солдаты неудачи". Только переделанное:
"Я не читаю сценарий, это сценарий читает меня!, - Ты хоть понял, что сказал?"
Маг_тм
Маг_тм
25 мая в 07:44
Это реально сумасшедшая карьера! Нет в мире не одного с такой историей. Мессии тоже топ. Но только в одном клубе.ии в одной стране. А Рон как он и говорит в каждой команде где играл был лучшим
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
25 мая в 04:43
От скромности нарцисс точно не умрёт.
Gahi
Gahi
25 мая в 02:01
Да это хорошое достижение в футболе ⚽ и дальше продолжай играть и забивать. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 01:57
Очень даже достойно.
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