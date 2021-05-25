«Не гонюсь за рекордами — они гонятся за мной». Роналду подвёл итоги сезона

Нападающий «Ювентуса» опубликовал пост в инстаграме, в котором подвёл итоги сезона-2020/21.

Жизнь и карьера любого топ-игрока состоит из взлётов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами с выдающимися игроками и амбициозными целями, поэтому мы всегда должны делать всё возможное, чтобы поддерживать высокий уровень.

В этом году мы не смогли выиграть Серию А. Поздравляем «Интер» с заслуженным титулом. Однако я должен ценить всё, чего мы достигли в этом сезоне с «Ювентусом», как в коллективном, так и в индивидуальном плане. Суперкубок Италии, Кубок Италии и трофей лучшего бомбардира Серии А наполняют меня радостью, особенно из-за того, что в этой стране ни одна победа не даётся легко.

Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую поставил перед собой в первый день приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром этой великой футбольной страны, полной потрясающих игроков, топ-клубов и обладающей своей футбольной культурой.

Я уже говорил, что не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной. Для тех, кто не понимает, что я имею в виду, всё очень просто: футбол — коллективная игра, но именно через индивидуальное преодоление мы помогаем нашим командам достигать своих целей. Всегда хочется большего на поле, при этом всё больше работая вне его, чтобы в конечном итоге рекорды и командные трофеи становились неизбежными, причём одни были естественным следствием других.

Так что я очень горжусь этими достижениями, которых стало ещё больше в последние дни: чемпион Англии, Испании и Италии; обладатель Кубков Англии, Испании и Италии; обладатель Суперкубков Англии, Испании и Италии; лучший игрок Англии, Испании и Италии; лучший бомбардир Англии, Испании и Италии; более 100 голов за клубы из Англии, Испании и Италии.

Ничто не может сравниться с чувством осознания того, что я оставил свой след в странах, где играл, и доставлял радость фанатам клубов, которые представлял. Это то, ради чего я работаю, это то, что меня волнует, и это то, к чему я буду всегда стремиться до самого конца.

Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии! Мы вместе!