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Гвардиола: «У меня невероятная команда»

25 мая 2021, 09:47

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свою победу в голосовании на лучшего тренера года.

Очень рад выиграть этот приз во второй раз. Такая награда возможна лишь в том случае, если тебя окружают настоящие профессионалы.

У меня невероятная команда. Профессионализм игроков находится на высоком уровне. Также мои помощники заслуживают самой высокой похвалы. Мне повезло, что меня окружают люди, которые каждый день отдают все, что у них есть, чтобы добиться с «Манчестер Сити» новых высот.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 мая в 13:22
Фоден воспитанник, с самых малых лет в Сити. К счастью до Сити он нигде не был.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Igo0rek (раскрыть)
25 мая в 11:54
Не правильно выразился. До Сити никому нужны не были.
Де Брейне никому не нужен был, это сейчас он стал мегазвездой а мог бы как Дракслер раствориться.
Фоден? Не знал о нем до Сити, Диаш сюда же.
Кому нужны были Зина, Фернандинье, турок, португалец и прочие до Сити? Никому.
Это команда Гвардиолы

Разве что Стерлингом интересовались
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 11:28
Потому что тренерует одни топ команды
Бубнин
Бубнин
25 мая в 11:09
"У меня невероятно дорогая команда."
ДАША Д
ДАША Д
25 мая в 10:34
Осталось подтвердить это одной игрой.
Igo0rek
Igo0rek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 мая в 10:24
Ну да, ну да, расскажи как лучший игрок на своей позиции Де Брёйне никому не нужен, расскажи как один из лучших молодых игроков мира Фоден никому не нужен, расскажи как Диаш никому не нужен...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 10:08
Невероятной будет когда возьмёшь кубок ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mihaluch (раскрыть)
25 мая в 10:02
Тот случай когда деньги не причём.
Никому футболисты этого состава не нужны за пределами Сити. Тот случай когда команда, а не игроки.
beefs
beefs
25 мая в 10:01
какие бы деньги не были, но дух у команды есть и заслуга Гвардиолы огромна...
25процентный клоун
25процентный клоун
25 мая в 10:00
И мне бы хотелось такую команду иметь у себя на заводе
mihaluch
mihaluch
25 мая в 09:52
Невероятная команда невероятные деньги.
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