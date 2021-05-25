Гвардиола: «У меня невероятная команда»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал свою победу в голосовании на лучшего тренера года.

Очень рад выиграть этот приз во второй раз. Такая награда возможна лишь в том случае, если тебя окружают настоящие профессионалы.

У меня невероятная команда. Профессионализм игроков находится на высоком уровне. Также мои помощники заслуживают самой высокой похвалы. Мне повезло, что меня окружают люди, которые каждый день отдают все, что у них есть, чтобы добиться с «Манчестер Сити» новых высот.