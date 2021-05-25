Гвардиола: «У меня невероятная команда»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свою победу в голосовании на лучшего тренера года.
Очень рад выиграть этот приз во второй раз. Такая награда возможна лишь в том случае, если тебя окружают настоящие профессионалы.
У меня невероятная команда. Профессионализм игроков находится на высоком уровне. Также мои помощники заслуживают самой высокой похвалы. Мне повезло, что меня окружают люди, которые каждый день отдают все, что у них есть, чтобы добиться с «Манчестер Сити» новых высот.
Де Брейне никому не нужен был, это сейчас он стал мегазвездой а мог бы как Дракслер раствориться.
Фоден? Не знал о нем до Сити, Диаш сюда же.
Кому нужны были Зина, Фернандинье, турок, португалец и прочие до Сити? Никому.
Это команда Гвардиолы
Разве что Стерлингом интересовались
Де Брейне никому не нужен был, это сейчас он стал мегазвездой а мог бы как Дракслер раствориться.
Фоден? Не знал о нем до Сити, Диаш сюда же.
Кому нужны были Зина, Фернандинье, турок, португалец и прочие до Сити? Никому.
Это команда Гвардиолы
Разве что Стерлингом интересовались
Никому футболисты этого состава не нужны за пределами Сити. Тот случай когда команда, а не игроки.
Никому футболисты этого состава не нужны за пределами Сити. Тот случай когда команда, а не игроки.