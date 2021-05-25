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Себальос: «Спасибо „Арсеналу“. Уверен, скоро он вернётся на вершину»

25 мая 2021, 03:10

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, который провёл последние два сезона в аренде в «Арсенале», в своём инстаграме попрощался с лондонским клубом.

Спасибо «Арсеналу» и всем «канонирам» за такой тёплый приём с самого первого дня, когда я надел эту футболку. За то, что дали мне почувствовать, каково это — быть «канониром». За то, что позволили мне всё это время быть частью вашей семьи.

Сложный, по многим причинам, год подошёл к концу. Особенно сложный из-за того, что я упустил шанс провести домашние матчи на «Эмирейтс» с нашими болельщиками. Тем не менее уверяю вас, я никогда не забуду вашу теплоту и непрерывную поддержку.

Я уверен, что «Арсенал», как историческая и великая команда, скоро вернётся на вершину, будет выигрывать турниры и станет примером для всех, которым всегда был. Этот клуб, и особенно его болельщики, заслуживают этого, и я уверен, что они этого добьются.

Спасибо всем людям, работающим в клубе и особенно болельщикам. Я хочу, чтобы вы знали, что я всегда очень много работал и старался изо всех сил ради этой эмблемы и этой футболки.

Я желаю вам всего наилучшего и успехов, которые, я уверен, придут.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
25 мая в 10:46
За все время провел 4-5 неплохих матча. Глупейшие привозы запомнились куда сильнее)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 мая в 09:14
Удаче Себе. Но, увы, он крайне средний игрок, который не смог усилить наш клуб
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая в 07:45
Им бы хозяина сменить
ДАША Д
ДАША Д
25 мая в 04:49
Им бы тренера получше.
swed27
swed27
25 мая в 03:37
Победы будут главное в них верить
Gahi
Gahi
25 мая в 03:17
Будем надеяться что так и будет. Удачи
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