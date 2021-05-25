Суарес: «Решение о моём уходе из „Барсы“ не было инициативой Кумана»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес, ранее выступавший за «Барселону», подверг критике бывшего президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу.
Кто был негативен со мной? Прежде всего, президент. Который все рассказывал прессе вместо того, чтобы позвонить и сказать лично мне, что они хотят моего ухода. Почему нельзя было об этом сказать мне прямо? Человек отдает себе отчет, когда он не приносит пользу клубу.
Слова тренера звучали так: «Мне сказали, что...». Не требуется особого характера, чтобы сказать мне, что я не нужен. В любом случае это не было инициативой тренера. Указание пришло сверху.
Ранее Суарес заявил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон.
Чем Гризманн сильней Суареса знает наверное только он один
Чем Гризманн сильней Суареса знает наверное только он один