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Суарес: «Решение о моём уходе из „Барсы“ не было инициативой Кумана»

25 мая 2021, 11:54

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес, ранее выступавший за «Барселону», подверг критике бывшего президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу.

Кто был негативен со мной? Прежде всего, президент. Который все рассказывал прессе вместо того, чтобы позвонить и сказать лично мне, что они хотят моего ухода. Почему нельзя было об этом сказать мне прямо? Человек отдает себе отчет, когда он не приносит пользу клубу.

Слова тренера звучали так: «Мне сказали, что...». Не требуется особого характера, чтобы сказать мне, что я не нужен. В любом случае это не было инициативой тренера. Указание пришло сверху.

Ранее Суарес заявил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
25 мая в 21:35
Бармалео сделал две непонятные вещи в плане трансфера, взял Гризманна и отчислил Суареса
Чем Гризманн сильней Суареса знает наверное только он один
Брулин
Брулин
25 мая в 14:03
Супернеадекватное решение выгнать Суареса. Бартомеу видимо не совсем здоров ментально.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 12:52
Вчера я так и говорил, что решение избавиться от Луиса принимал Бартомеу.
Мessi 10
Мessi 10
25 мая в 12:23
Суарес молодец, доказал вредителю Бартомеу, что он бесполезный некомпетентный менеджер. И хорошо, что сам Суарес прояснил ситуацию, что это была не инициатива Кумана.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 мая в 12:02
Все знают, за этим стоит карлик.
1bear
1bear
25 мая в 12:01
Барса обидела Суареса,а он "отомстил" - стал чемпионом
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 мая в 12:01
Да и черт с вами
Belgie2009
Belgie2009
25 мая в 12:00
Хватить уже ныть.Ты доказал что это была ошибка, щас каждый день что ли будешт об этом кричать
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