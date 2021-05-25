Суарес: «Решение о моём уходе из „Барсы“ не было инициативой Кумана»

Нападающий «Атлетико» , ранее выступавший за «Барселону», подверг критике бывшего президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу.

Кто был негативен со мной? Прежде всего, президент. Который все рассказывал прессе вместо того, чтобы позвонить и сказать лично мне, что они хотят моего ухода. Почему нельзя было об этом сказать мне прямо? Человек отдает себе отчет, когда он не приносит пользу клубу.