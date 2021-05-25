Бруну Фернандеш — лидер АПЛ сезона-2020/21 по ключевым пасам

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25 мая 2021, 15:31

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал лидером чемпионата Англии в минувшем сезоне по ключевым пасам.

Всего в минувшем сезоне португалец отдал 95 ключевых передач. На втором месте — хавбек «Челси» Мэйсон Маунт (87 пасов), третий — Джек Грилиш (81).

Ключевой пас — это последняя (крайняя) передача, после которой адресатом передачи был нанесен удар по воротам, то есть был создан голевой момент.

Ранее Фернандеш второй сезон подряд был признан игроком года в «Ман Юнайтед».