Бруну Фернандеш — лидер АПЛ сезона-2020/21 по ключевым пасам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лидером чемпионата Англии в минувшем сезоне по ключевым пасам.
Всего в минувшем сезоне португалец отдал 95 ключевых передач. На втором месте — хавбек «Челси» Мэйсон Маунт (87 пасов), третий — Джек Грилиш (81).
Ключевой пас — это последняя (крайняя) передача, после которой адресатом передачи был нанесен удар по воротам, то есть был создан голевой момент.
Ранее Фернандеш второй сезон подряд был признан игроком года в «Ман Юнайтед».
Будем надеяться, что Бруно не сбавит обороты в новом сезоне.
Всем здоровья.
Будем надеяться, что Бруно не сбавит обороты в новом сезоне.
Всем здоровья.