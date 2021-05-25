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Бруну Фернандеш — лидер АПЛ сезона-2020/21 по ключевым пасам

25 мая 2021, 15:31

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лидером чемпионата Англии в минувшем сезоне по ключевым пасам.

Всего в минувшем сезоне португалец отдал 95 ключевых передач. На втором месте — хавбек «Челси» Мэйсон Маунт (87 пасов), третий — Джек Грилиш (81).

Ключевой пас — это последняя (крайняя) передача, после которой адресатом передачи был нанесен удар по воротам, то есть был создан голевой момент.

Ранее Фернандеш второй сезон подряд был признан игроком года в «Ман Юнайтед».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 мая в 17:35
Это было ожидаемо
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 15:41
Бруно - это находка для МЮ. Парень просто великолепен. Придраться абсолютно не к чему. Все у него в полном порядке : удар отличный , пас просто загляденье, техника на уровне лучших образцов, поле видит просто очень хорошо. Еще бы партнеры поточнее в завершении были, для МЮ было бы просто отлично.
Будем надеяться, что Бруно не сбавит обороты в новом сезоне.
Всем здоровья.
beefs
beefs
25 мая в 15:34
с чем его искренне и поздравляем...
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