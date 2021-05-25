«Среднее чистое время матча в России — 45 минут». Проверяем теорию тренера «Динамо» Шварца

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сегодня, 15:26

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Теория Сандро Шварца

Немецкий тренер «Динамо» не впервые поднимает эту тему. Еще в феврале, накануне возобновления футбольного сезона в России, Шварц дал характеристику РПЛ :

Качественный чемпионат, в котором немало хороших команд, хотя, учитывая статистические данные, в глаза бросается, что в Германии футбол намного интенсивнее, а чистое игровое время матчей без учета остановок намного выше, чем в российском чемпионате.

Подводя итоги своего первого сезона в РПЛ , Сандро снова затронул эту тему, на этот раз обозначив конкретные цифры:

Обращу внимание на одну важную деталь. В футболе есть 90 минут матча, но есть чистое время, когда мяч находится в игре. В России среднее чистое время матча — 45 минут, остальное время — это остановки, связанные с паузами на стандарты, желтые карточки и так далее. То есть в игре мяч находится лишь тайм. 45 минут — это очень мало. Нам нужно стремиться, чтобы мяч был в игре минимум 56-57 минут. За счет этого развивается интенсивность.

45 минут чистого игрового времени в среднем — нонсенс. Это ошибка Шварца или «трудности перевода»

45 минут — это действительно мало. Преступно мало. Абсурдно мало. В нескольких исследованиях чистого игрового времени значения в районе 40-45 минут были рекордно минимальными для отдельных матчей. Если две не шибко мастеровитые команды бьют длинными передачами по аутам и без конца нарушают правила, то действительно могут сыграть в футбол меньше тайма.

Например, антирекорд АПЛ удерживают «Сток Сити» и «Уотфорд», которые в сезоне 2017/18 умудрились непосредственно играть в футбол 40 минут и 44 секунды. Но в том же розыгрыше английского чемпионата были матчи «Суонси» — «Челси» и МЮ — «Челси», где мяч был в игре 69:42 и 69:29 соответственно. А среднее игровое время матчей АПЛ -2017/18 составило 56 минут 20 секунд. И да, оно примерно посередине между минимумом и максимумом.

Таким образом, если допускать, что в РПЛ среднее чистое время матчей составляет 45 минут, то мы должны отдавать себе отчет, что в части встреч мяч находится в игре 60 минут, а в некоторых — всего лишь 30 минут, треть от общей продолжительности. Это абсурдное значение. Приходим к выводу, что Сандро Шварц либо оговорился, либо имел в виду нечто несколько иное, либо его неправильно перевели. И если уж на то пошло, РПЛ вообще входит в число лидеров по чистому игровому времени среди европейских чемпионатов.

В РПЛ мяч находится в игре 65.4% времени матча. Третий результат в Европе

В прошлом месяце широко известный в футбольных кругах исследовательский центр CIES Football Observatory поделился результатами большого исследования о «плавности» футбольных матчей в различных турнирах. Чтобы вы понимали масштабы, выборка составила порядка 15 тысяч матчей, сыгранных между 1 июля 2019 года и 3 марта 2021 года из 37 различных турниров: 30 высших европейских дивизионов, пять вторых лиг «Большой пятерки», а также Лига чемпионов и Лига Европы. Если говорить об РПЛ , обсчитали 394 матча — внушительный пласт.

Была замерена общая продолжительность каждого из матчей, затем выведено среднее значение для каждого турнира. Потом то же самое сделали с чистым временем, исключив все остановки, связанные с выходом мяча за пределы поля, а также прерывания в результате совершенных игроками фолов. Получив средние значения «чистого» и «грязного» времени для каждого турнира, вывели процент эффективности использования игровых минут. А теперь посмотрим на все эти цифры для РПЛ :

1. Средняя продолжительность матча РПЛ — 96 минут и 34 секунды (1:36:34)

Столько в среднем проходит между стартовым и финальным свистком арбитра, включая добавленные к каждому из таймов время. По этому показателю делим 14-е место в Европе с чемпионатом Хорватии, более продолжительные матчи в Турции, английском Чемпионшипе, Греции, Португалии, Израиле, АПЛ , Швеции, Норвегии, испанской Примере, Польше, Дании, испанской Сегунде, итальянских Серии A и Серии B.

2. Среднее чистое игровое время в России — 63 минуты и 9 секунд (1:03:09)

Исключив все паузы, когда мяч не был в игре, в почти 400 исследуемых матчах РПЛ , было выведено среднее значение чистого игрового времени. И оно составило 63 минуты, но никак не 45. Дальше — больше.

3. Эффективность использования игрового времени в РПЛ — 65.4%

Вы удивитесь, но это третий показатель в Европе. Выше только чемпионаты Израиля (66.9%) и Нидерландов (65.6%). Лига чемпионов занимает четвертую строчку (64.7% полезных минут), АПЛ идет 17-й (62%), а испанская Примера вообще 29-я (59.3%).

Не стоит путать чистое игровое время с интенсивностью. Между этими величинами нет прямой корреляции

Вероятно, Сандро Шварц хотел донести мысль о том, что футбол в РПЛ недостаточно интенсивен. И это чистая правда, хотя сложно привести объективный аргумент, чтобы все поняли. Фраза про 45 минут некорректна, но способна привлечь внимание к проблеме, а для описания интенсивности нужно выводить очень сложную формулу, которая будет учитывать и чистое игровое время (на правах единицы измерения «полезного объема» матча), и среднюю скорость передвижения футболистов по полю (возможно, с учетом векторов движения), и суммарную дистанцию продвижения мяча к чужим воротам на единицу времени, и эффективность прессинга, и много чего еще.

Чистое игровое время может стать важной переменной в этой формуле, но само по себе оно не является показателем уровня, качества и интенсивности матчей в том или ином соревновании. Об этом говорит и лидирующее положение чемпионата Израиля в таблице эффективного использования игрового времени, и присутствие в топ-10 высших лиг Швеции, Беларуси и Финляндии. Да и Российская Премьер-Лига в этом зачете идет третьей, уступая только Израилю и Нидерландам. Шварц указал на проблему, которая существует и требует решения, но копать нужно гораздо глубже.

Чистое игровое время переоценено. Иногда им даже полезно пожертвовать

В иных матчах РПЛ мяч в игре по 70+ минут, но что толку, если одна команда глубоко защищается в две линии и ждет шансов для контратак, а другая строит вялые позиционные атаки, перекатывая мяч? В АПЛ среднее значение чистого игрового времени не дотягивает до 60 минут за матч, зато движения на единицу времени в Англии гораздо больше. Есть ведь и физиологический потолок футболистов — они не могут носиться 90 минут подряд без остановок в бешеном темпе.