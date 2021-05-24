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Роналду — лучший бомбардир сезона Серии А, Малиновский — лучший ассистент

24 мая 2021, 00:36

23 мая в Италии завершился сезон Серии А-2020/2021.

Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. 36-летний форвард забил 29 голов в 33 матчах.

Второй в списке бомбардиров — нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (24 гола), третий – форвард «Аталанты» Луис Муриэль (22).

Лучшим ассистентом сезона стал украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский (12 ассистов), второй — Ромелу Лукаку (11), третий — Хуан Куадрадо из «Ювентуса» (10).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:04
результат-то хороший
Capral
Capral
24 мая в 11:39, ред.
Серию А без слёз обсуждать трудно. Разве это тот чемпионат, в котором блистали когдато- Юве, Милан, Интер, Фиорентина? Жалкое зрелище. Рон, в свои 36 становится лучшим снайпером чемпионата. Абсолютно серенький и посредственный Малиновский лучшим асистом. А где все итальянские команды в Европе в ЛЧ, ЛЕ? Вот поэтому и сборная этой страны маловыразительная, неинтересная.... Некогда грозная Фиорентина приглашает никакущего Кокорина.
feris1
feris1
24 мая в 08:12
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Ironigor (раскрыть)
    24 мая в 07:45
    Устает сильно ;) В последнем туре даже не участвовал. Пофик ему, что Юве едва не пролетел мимо ЛЧ. Спасибо Вероне и Наполи, выручили...
    Кьянти
    Кьянти ответ St David (раскрыть)
    24 мая в 07:34
    Был еще топовый Канчельскис.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    24 мая в 06:36
    Малина молодец, растёт на глазах
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    24 мая в 06:12
    Миранчуку и Кокорину пора сваливать из СериАла.....
    Тут все коврижки уже розданы....

    Можно конечно и два касания в штрафной за сезон сделать....но смысл...как видим итальянцев это не впечатляет.....
    beefs
    beefs
    24 мая в 06:01
    Молодца, есть ещп порох...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    24 мая в 05:59
    Пооа на пенсию. Месси больше забил.
    St David
    St David
    24 мая в 05:30
    Малиновский - второй после Шевченко топ-игрок европейского футбола из Украины. Разумеется, хорошо играли в Европе и Тимощук, и Воронин, и Коноплянка - но их выступления не были выдающимися, как и сейчас у Зинченко, который уже просто молодец тем, что выбил себе место в Ман Сити в жесткой конкуренции, Ярмоленко и выступающие в более скромных клубах Яремчук и Безус.
    sv_1969
    sv_1969
    24 мая в 05:06
    Все молодцы
    STVA 1
    STVA 1
    24 мая в 05:04
    Ожидаемый результат
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    24 мая в 04:49
    Как ни крути, но он забил больше всех
    КЭТиК
    КЭТиК
    24 мая в 04:37
    Всё же ещё пока лучший.
    swed27
    swed27
    24 мая в 04:29
    Рон в отличной форме.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 мая в 02:55
    Рон, снова Рон лучший!!!
    амурец
    амурец
    24 мая в 02:09
    ну забил и забил, а голы то его Ювентус к чемпионству не привели
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    24 мая в 01:34
    Малина топарь)
    alexgurzan
    alexgurzan
    24 мая в 01:13
    Добрый вечер.
    Команды из низших лиг не участвуют в фентези до перехода в высшую лигу.
    Ironigor
    Ironigor
    24 мая в 00:55, ред.
    Рон потихонечку сливается , а ведь надо было 33 из 33 !!!
    Баобаб
    Баобаб
    24 мая в 00:44
    Ну Роналду своего добился.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    24 мая в 00:41
    Переходные матчи будут идти в зачёт (Франция, Германия)?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 мая в 00:40
    Нормально наколотили и наотдавали.
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