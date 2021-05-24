Роналду — лучший бомбардир сезона Серии А, Малиновский — лучший ассистент

23 мая в Италии завершился сезон Серии А-2020/2021.
Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. 36-летний форвард забил 29 голов в 33 матчах.
Второй в списке бомбардиров — нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (24 гола), третий – форвард «Аталанты» Луис Муриэль (22).
Лучшим ассистентом сезона стал украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский (12 ассистов), второй — Ромелу Лукаку (11), третий — Хуан Куадрадо из «Ювентуса» (10).
Но он почему то так и не вышел,хотя это не в его характере.
Впрочем он и так в Сериале уже давно не досягаем поэтому ему не зачем было напрягаться,Болонью и без него натянули.
Но он почему то так и не вышел,хотя это не в его характере.
Впрочем он и так в Сериале уже давно не досягаем поэтому ему не зачем было напрягаться,Болонью и без него натянули.
Тут все коврижки уже розданы....
Можно конечно и два касания в штрафной за сезон сделать....но смысл...как видим итальянцев это не впечатляет.....
Тут все коврижки уже розданы....
Можно конечно и два касания в штрафной за сезон сделать....но смысл...как видим итальянцев это не впечатляет.....
Команды из низших лиг не участвуют в фентези до перехода в высшую лигу.
Команды из низших лиг не участвуют в фентези до перехода в высшую лигу.