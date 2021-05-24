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«Вест Хэм» во второй раз в истории закончил сезон в топ-6 АПЛ

24 мая 2021, 09:45

«Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» (3:0) и занял шестое место по итогам сезона в Английской Премьер-Лиге.

Таким образом, «молотобойцы» повторили клубное достижение. Лондонский клуб только второй раз в своей истории сумел финишировать в топ-6 АПЛ. Ранее «Вест Хэму» это удалось в сезоне 1998/99 (5-е место), когда командой руководил Харри Реднапп.

Напомним, что Английская Премьер-Лига была основана в 1992 году. Лучшим результатом в рамках чемпионата Англии для «Вест Хэма» является 3-е место в сезоне 1985/86.

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ЮЗИК
ЮЗИК
24 мая в 09:53
Своеобразное тоже достижение
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